¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û´ØÅì°ÊÀ¾¤Ï½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡²«º½¤âÈôÍè¤Î²ÄÇ½À¡¡ËÌÆüËÜ¤Ï¿¿Åß¤Î´¨¤µ
¡Ú¤¢¤¹16Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñÅ·µ¤¡Û
¡û¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦´ØÅì°ÊÀ¾¤Ï½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ
¡¦²«º½¤âÈôÍè¤Î²ÄÇ½À
¡¦Âçºå¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ì¤Ð1·î¤È¤·¤Æ27Ç¯¤Ö¤ê
¡¦Åìµþ¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ì¤Ð1·î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ
¡¦ËÌÆüËÜ¤Ï¿¿Åß¤Î´¨¤µ
¤¢¤¹16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¾å¶õ¤ÎÃÈµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢´ØÅì°ÊÀ¾¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î½ê¤Ç15¡î°Ê¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë20¡î°Ê¾å¤Î½ê¤â¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¡¢Ëíºê¡¢ÅÔ¾ë¤Ç20¡î¡¢ÀÅ²¬¡¢¹âÃÎ¡¢µÜºê¤Ç19¡î¡¢»³¸ý¡¢Ä¹ºê¡¢º´²ì¤Ç18¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï16¡î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1·î¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅªÄÁ¤·¤¤²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²«º½¤Ï¤¤¤ï¤Ð½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¹¤Ïµ¤²¹¤â¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë½Õ¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê1Æü¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·1·î¤ËÂçºå¤Ç²«º½¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ì¤Ð27Ç¯¤Ö¤ê¡¢Åìµþ¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ì¤Ð½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌÆüËÜ¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¡¢ËÌÎ¦¤Ï±«¤äÀã¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ÎËÌÉô¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¿¿Åß¤é¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»¥ËÚ¤Ç-1¡î¡¢ÀÄ¿¹¤Ç3¡î¤Ê¤É¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÍ½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¡Ê¡ËÆâ¤ÏÁ°ÆüÈæ¤Èµ¨Àá´¶
»¥ËÚ¡¡¡¡¡¡¡Ý6¡î¡Ê¡Ü2¡¡2·îÃæ½Ü¡Ë
ÀÄ¿¹¡¡¡¡¡¡¡Ý1¡î¡Ê¡Ü2¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡¡¡4¡î¡Ê¡Ü3¡¡4·î¾å½Ü¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡6¡î¡Ê¡Ü5¡¡4·î¾å½Ü¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¡¡5¡î¡Ê¡Ü3¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡3¡î¡Ê¡Ü4¡¡2·î²¼½Ü¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡9¡î¡Ê¡Ü7¡¡4·î¾å½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡5¡î¡Ê¡Ü3¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡6¡î¡Ê¡Ü5¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡6¡î¡Ê¡Þ0¡¡3·î¾å½Ü¡Ë
¤¢¤¹16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Ê¡ËÆâ¤ÏÁ°ÆüÈæ¤Èµ¨Àá´¶
»¥ËÚ¡¡¡¡¡¡¡Ý1¡î¡Ê¡Þ0¡¡¿¿Åß¡Ë
ÀÄ¿¹¡¡¡¡¡¡3¡î¡Ê¡Ü1¡¡2·îÃæ½Ü¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡¡¡10¡î¡Ê¡Þ0¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡9¡î¡Ê¡Þ0¡¡3·î¾å½Ü¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¡¡16¡î¡Ê¡Ü4¡¡3·î²¼½Ü¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡15¡î¡Ê¡Ü5¡¡3·îÃæ½Ü¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡16¡î¡Ê¡Ü4¡¡3·î²¼½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡16¡î¡Ê¡Ü2¡¡3·î²¼½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡19¡î¡Ê¡Ü4¡¡4·î¾å½Ü¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡17¡î¡Ê¡Ý1¡¡3·î²¼½Ü¡Ë
¡Ú½µËö¤ÏËÌÎ¦°ÊËÌ¤Ç±«¤äÀã¡¢Íè½µÈ¾¤Ð¤«¤é¸·´¨¤ÈÂçÀã¤ËÃí°Õ¡Û½µËö¤â´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢15¡î°Ê¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÌÎ¦°ÊËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤È¤¤¤¦¤ª¤½¤ì¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ½µÌÀ¤±¤â¤Þ¤ÀÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤á¤Îµ¤²¹¤Ç¤¹¤¬¡¢21Æü¡Ê¿å¡Ëº¢¤«¤é¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤Î½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¹¤¯ÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸·´¨¤äÂçÀã¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
