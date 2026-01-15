¥´¥¸¥é½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¡ª¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¿·¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÅþÃå
Apple TV¤Ë¤è¤ë¥´¥¸¥é½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡ÙÂÔË¾¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥°¤¬¿·¤¿¤Ë»²Àï¤·ÂçË½¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÂè2ÃÆ¤È¡¢¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊ£»¨²ø´ñ¤ÊÀßÄê¤æ¤¨¤Ë´ÑµÒ¤Ø¿»Æ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢°ì ¡Ä
µðÂçÁÈ¿¥¥â¥Ê¡¼¥¯¤Îµ¯¸»¤È¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î¶¼°Ò
¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥´¥¸¥é¤ä¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆµðÂç¤Ê²øÊª¡Ê¥¿¥¤¥¿¥ó¡Ë¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¤Î¤¬¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤À¡£
Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¤³ÎÇ§À¸ÊªÆÃÌ³µ¡´Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¤À¡£³Æ¹ñ¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¤³¤ÎÈëÌ©ÁÈ¿¥¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÌ¤³«¤ÎÃÏ¤ÇµðÂçÀ¸Êª¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃÏµå¤ÎÊü¼ÍÀþ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢Èà¤é¤¬³Ë¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò´Æ»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿ÍÎà¤¬²øÊª¤ÎïèÊâ¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤Î´õË¾¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÈÂ²¤ÎÈëÌ©¤È°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÎµµÎö
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥´¥¸¥é½±Íè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¥±¥¤¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ÛÊì·»Äï¤Î¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡ÊÅÏÉôÏ¡¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éã¿Æ¤¬¼ºí©¤·¤¿ÍýÍ³¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤¬Æ³¤¯Àè¤Ë¤Ï¡¢¥´¥¸¥é¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤ÆÈëÌ©ÁÈ¿¥¥â¥Ê¡¼¥¯¡Ä¡£¥â¥Ê¡¼¥¯¤Î²áµî¤ä±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤Î¸°¤ò°®¤ë¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥¦Âçº´¡Ê¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥â¥Ê¡¼¥¯¤¬Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡½¡½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥ê¡¼¡¦¥·¥ç¥¦¡Ê¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¤¬¡¢¥±¥¤¥È¤ÎÁÄÊì¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÁÄÊì¤¬¥â¥Ê¡¼¥¯¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÈëÌ©¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥â¥Ê¡¼¥¯¤Î³Ë¿´¤Ø¤È¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤À¤±¡¢¥´¥¸¥é¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¤é¤¬Èà¤é¤ò½±¤¦¡Ä¡ª
¤½¤·¤ÆÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éñññðÅç¤Ø¡½¡½¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î²¦¡¦¥³¥ó¥°¤¬ÂçÃÏ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢³¤¤Î¿ÀÏÃ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥¿¥ó¤¬Ì²¤ë¡ÖÆæ¤ÎÂ¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥´¥¸¥é¤ä¥³¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¿¥¤¥¿¥óX¡×¤À¡£Ã±¤Ê¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¸¤±¤ëÅ·ºÒ¡É¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥¿¥óX¡£¤½¤ÎµðÂç¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ë¥ß¥Í¥Ã¥»¥ó¥¹¡ÊÀ¸ÊªÈ¯¸÷¡Ë¤ÎÂÎ¤¬³¤ÌÌ¤Ë¸½¤ì¤ë»þ¡¢À¤³¦¤ÏÂ©¤òÆÝ¤à¡£¿¼³¤¤«¤é½Ð¸½¤·¤¿¤³¤Î¸Å¤ÎÎÏ¤Ï¡¢ÌÜÅªÉÔÌÀ¤Ë¤·¤ÆÌµÈæ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¡¹¤Ë°ÚÉÝ¤È¶²ÉÝ¤òÆ±»þ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¡£¥â¥Ê¡¼¥¯¤¬Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ëº£¡¢¿ÍÎà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤º®Íð¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦¤ÏÌ¤Æ§¤Î¥«¥ª¥¹¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ä¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÂè2ÃÆ
¥´¥¸¥é¤È¥³¥ó¥°¤Î¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ¿·¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î½±Íè¡½¡½¡£¥â¥Ê¡¼¥¯¤ÎÂ¸Ë´¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
