¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼ÍèÆü·èÄê¡ª

2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡£ËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥¹¥«¡¼ÇÐÍ¥¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡Ù¡Ë¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ë¡£
Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø37¥»¥«¥ó¥º¡Ù¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤òÊ¨¤«¤»¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ØBEEF/¥Ó¡¼¥Õ¡Ù¤ä¡ØTOKYO VICE¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤ÊÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤È¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿HIKARI¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤äÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤Î°ì¿Í¤À¡£
¤½¤ÎHIKARI¤¬Ä¹ÊÔÂè2ºî¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÉñÂæ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¡£Ì¾Ìç¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¤³¦¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤¬ÆüËÜ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡©¶ÃØ³¤ÎÌòºî¤ê
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥¹¥«¡¼ÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤À¡£»£±Æ¤Ï2024Ç¯3·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìó3¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿·½É¤Î¥Í¥ª¥ó¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡¢¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¿À³Úºä¡¢¤½¤·¤Æ·§ËÜ¤ÎÅ·Áð¡¦Åç¸¶¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¥í¥±¡×¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤ÎÅ°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê¤À¡£»£±Æ³«»Ï¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÍèÆü¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈËÝÌõµ¡¤ò¼ê¤Ë°ì¿Í¤Ç³¹¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤âÂ¿¤¤ËÜºî¡£Èà¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÂæ»ì¤ò¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊª¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä²¹Àô¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤òëð²Î¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤¬¡¢ºÆÍèÆü¤ÎÃÏ¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÊ¿³ÙÂç¤ä»³ËÜ¿¿Íý¡¢¤½¤·¤ÆHIKARI´ÆÆÄ¤ÎÍèÆü¤â·èÄê¤·¤¿¡£Ê¿¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó±é¤¸¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ò¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¼Ò¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¼ÒÄ¹¡¦Â¿ÅÄÌò¤ò¹¥±é¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ÎÀèÇÚÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë°¦»ÒÌò¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯Æ±Î½¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÈà¤é¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹½Ö´Ö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡£Èà¤¬ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¡È²ÈÂ²¡É¤ò±é¤¸¤ë¡ÖÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¡ÖÀ¸¤¤ë´î¤Ó¡×¤È¤Ï¡©
±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
