¡¡£µÆü¤Ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢£Ï£Â¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»á¡Ê£´£´¡Ë¤òº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Õ¤¬¡¢¥Ñ¥ê£Ó£Ç½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¡Ê£²£³¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£µÆü¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼³ÍÆÀ¤¬É¬¿Ü¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Õ¤¬Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬¥Ð¥ë¥³¥é¡£±¦¥µ¥¤¥É¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëËüÇ½·¿¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤Î£³´§¤Ë¹×¸¥¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï£¶£±£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£³£²²¯£³£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ïºòµ¨¤Î¹¥Ä´¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤º¡¢¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Õ¤ÎÊä¶¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¸½ºß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Õ¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Çº£µ¨½ªÎ»¸å¤ÎËÜ°ÜÀÒ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Æ£×¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê£²£¸¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥Ð¥ë¥³¥é¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡º£Åß¤Î°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤Ë£²£³ºÐ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢£±£³£²²¯±ßÄ¶¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Õ²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£