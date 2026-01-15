¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅýÎÁÍý¡Ö¥¢¥ê¥´¡×¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¿·È¯Çä¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡õ¥Á¡¼¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÌß¤Î¤è¤¦¤Ë¡É¿¤Ó¤ëÎÁÍý
¡¡¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¡Ê¥¥ã¥á¥ëàÝàê¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Á¡¼¥º¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥í¥Þ¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥É¥¥¡¦¥Æ¥í¥ó¥Ç¥ë¡×¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡Ö¥¢¥ê¥´¡×¤¬¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ô¥å¥ì¤È¥Á¡¼¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ìß¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ëÎÁÍý¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¿·È¯Çä¡Ö¥¢¥ê¥´¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤ÉÆù¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤âÁêÀÈ´·²¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¡Ö¥È¥à¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜ¾ì¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥·¤Î¤¢¤ë³ê¤é¤«¤Ê¿¤Ó¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¹â¸¶¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÆé¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎý¤ê¾å¤²¤ë¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÎÁÍý¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥ë¥à¤òÇí¤¬¤·¡¢ÍÆ´ï¤´¤ÈÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¡Ê²ÃÇ®»þ´ÖÌÜ°Â¡¢600WÌó3Ê¬¡Ë¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤äÈ¤¤Ç¤è¤¯¤«¤º®¤¼¡¢ºÆÅÙÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡Ê²ÃÇ®»þ´ÖÌÜ°Â¡¢600WÌó2Ê¬¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Æ´°À®¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤äè§¤ÇÌîºÚ¤òÍí¤á¤¿¿©¤ÙÊý¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¡£
