¿¹¹áÀ¡¥¢¥Ê¡ÖÀµÄ¾¡¢¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×²èÁü¸ø³«¤Î¹â¹»»þÂå¤Ï¡Ö¹¤È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤Î°ìÅ¾¡ÖÂç³ØÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬£±£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¡õ²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÇËÜ²»¼ò¡×¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿¹¹áÀ¡¤È¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¤ª¼ò¤òÊÒ¼ê¤Ë¸ì¤êÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥â¥Æ¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤«¡¢¥á¥¤¥¯¤È¤«¤âÁ´¤¯¡Ä¡£¹¤È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÍÆ»Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¤¿¤À¡¢Âç³ØÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¿¹¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃËÍ§Ã£¡Ä¡£»ä¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷»ÒÂç¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£´ðËÜ¤Ï½÷¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¤ËÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿¹¥¢¥Ê¤Î¹â¹»»þÂå¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î²èÁü¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£