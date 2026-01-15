»³²¼ÃÒµ×¼ç±é¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢ÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
»³²¼ÃÒµ×¼ç±é¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êHulu¤Ë¤Æ¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ðÊÔ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬À¤³¦½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êHulu¤Ë¤Æ¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼ ¡Ä
¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù³µÍ×
ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿À¤Î¼¶¡×¡Êºî¡¦°¡¼ùÄ¾ ²è¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of God¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦ÃËÀ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡á¿Àºé¼¶¤ò¥«¥ß¡¼¥æ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»³²¼ÃÒµ×¤¬±é¤¸¤ëÁïÌÀ¤Ê¥ï¥¤¥óÉ¾ÏÀ²È¡¦±óÊö°ìÀÄ¡Ê¤È¤ª¤ß¤Í¡¦¤¤¤Ã¤»¤¤¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ËÀßÄê¤·¤¿ºîÉÊ¡£2023Ç¯¤ËHulu¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢Íâ2024Ç¯¤ËÂè52²ó¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¡ÊInternational Emmy Awards¡ÖDrama Series¡×¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥ï¥¤¥ó¤Î¸¢°Ò¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ì¥¸¥§¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÊë¤é¤¹Èà¤ÎÌ¼¥«¥ß¡¼¥æ¤È¡¢Èà¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿±óÊö°ìÀÄ¤¬¡¢Áí³Û1670²¯±ß¤Ë¤âµÚ¤ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥ï¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤àÇüÂç¤Ê°ä»º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÂÐ·è¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥ï¥¤¥ó¤Ë±¿Ì¿¤òËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃË½÷¤ò¼´¤Ë¡¢»þÂå¤È¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿²ÚÎï¤ÇË§½æ¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÁÔÂç¤«¤ÄºÙ¤ä¤«¤ËÉÁ¤¡¢°Û¿§¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢Èó¾ï¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥É¥é¥Þ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬Hulu¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¼ç±é¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê±óÊö°ìÀÄÌò¡Ë¤È¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥Õ¥ê¥¨¡Ê¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥ì¥¸¥§Ìò¡Ë¤ÎÂ³Åê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÆÆÄ¥ª¥Ç¥Ã¥É¡¦¥é¥¹¥¥ó¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¯¥é¥¦¥¹¡¦¥¸¥Þ¡¼¥Þ¥ó¤È¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄ¤¬ºÆ½¸·ë¡£¥ï¥¤¥ó³¦¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÉã¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ì¥¸¥§¤¬À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¤âÃµ¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ï¥¤¥ó¡É¤Îµ¯¸»¤òµá¤á¤Æ¡¢°ìÀÄ¤È¥«¥ß¡¼¥æ¤¬À¤³¦¤òÎ¹¤·¡¢¤½¤ÎËö¤Ë¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë²á¹ó¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¤¬°ìÀÄ¤ÎÊì¿Æ¡¢±óÊöÐ¼¹áÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¡£½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²¼ÃÒµ×¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬Á´À¤³¦½é²ò¶Ø
ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Ì¼¤Î¥«¥ß¡¼¥æ¤ÈÉã¤ÎÄï»Ò¤À¤Ã¤¿°ìÀÄ¤¬¡¢ÅÁÀâ¤Î¥ï¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢2¿Í¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ËÜÍèÊú¤¨¤ëÊ£»¨¤µ¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥É¡¦¥é¥¹¥¥ó¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢Á°¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¥À¡¼¥¯¤Ê¾Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤âÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤Æ⽇ËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤¯ÁÔÂç¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ê¡ÈÎ¹¤ÎÊª¸ì¡É¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤é¡¢ÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ðÊÔ¤È¡¢Á´À¤³¦½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë»³²¼ÃÒµ×¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÀÄ¤È¥«¥ß¡¼¥æ¤¬¡¢Éã¤¬Ãµ¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¤òµá¤á¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¹Ô¤Ãå¤¤¤¿Àè¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤¦»ÐÄï¤Î³Î¼¹¡¢¥«¥ß¡¼¥æ¤ÈÎø¿Í¤È¤ÎÉÔ²º¤Ê´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ°ìÀÄ¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î°Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊì¤«¤é¤Î¾×·âÅª¤Ê°ì¸À¡£°ìÀÄ¤¬¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢Êª¸ì¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ðÊÔ¡Û
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢±óÊö°ìÀÄ¡Ê¤È¤ª¤ß¤Í ¤¤¤Ã¤»¤¤¡Ë¤ò±é¤¸¤ë»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢¿´¤Î³ëÆ£¤ÈÀï¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç°Å°Ç¤ÎÃæ¤Î°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶²ÉÝ¡¢¡Ö°Å°Ç¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡×¤È¤ÎÂÐÖµ¤Ï¡¢Èà¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¡¼¥¯¡ÊÀ®Ä¹¤Îµ°À×¡Ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤¢¤ë°Å¤¤Æ¶·¢¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¤³¦¤Ç´¶¤¸¤¿²¿¤«¡£°ìÀÄ¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤½¤Î¥·¡¼¥óÄ¾Á°¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢°ìÀÄ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿°ìÀÄ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢Èà¼«¿È¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¾×·âÅª¤Ê²ÈÂ²¤Î¿¿¼Â¡×¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£
Éã¤Î°ä¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î¹¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¿¿¼Â¡×¤òµá¤á¤ëÁÔÂç¤ÊÃµµá¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢ ÂçÎ¦¤ÈÀ¤µª¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Ëº¤ìµî¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤ä±£¤µ¤ì¤¿°ø±ï¡¢ ¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤Ç¯·î¤ÎÃæ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÈëÌ©¤¬¼¡¡¹¤È·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£²á¹ó¤ÊÃµµá¤¬Æó¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î¿´¤ÎºÇ¤â°Å¤¤¿¼Ê¥¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ê¤« °ìÀÄ¤È¥«¥ß¡¼¥æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Îµ¾À·¤òÊ§¤¦³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢·»Ëå¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò°ú¤Îö¤¯¤Î¤«¡½¡½ ¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤òÇËÌÇ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Î¤«¡£
¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÏHulu¤Ç2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏÁ´ÏÃ¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2026 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.