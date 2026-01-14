ÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î°ÛÎã»öÂÖ¡ªÇÐÍ¥ÂáÊá¤Ç¡ØLAW & ORDER¡§ÀÈÈºáÆÃÁÜÈÉ¡ÙºÇ¿·ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸«¹ç¤ï¤»
ÊÆNBC¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷¥É¥é¥Þ¡ØLAW & ORDER¡§ÀÈÈºáÆÃÁÜÈÉ¡Ù¤ÎºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¤ËµÞ¤¤ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¾×·âÅª¤ÊÍÆµ¿¤Ë¤¢¤ë¡£
ÊÆNBC¤ÎÄ¹¼÷ÈÈºá¥É¥é¥Þ¡ØLAW & ORDER¡§ÀÈÈºáÆÃÁÜ ¡Ä
¥²¥¹¥ÈÇÐÍ¥¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼õ¤±NBC¤¬·èÃÇ
ÊÆTVLine¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ïº£½µÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖCorrosive¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢NBC¤ÏÆ±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÊüÁ÷¸«¹ç¤ï¤»¤ò·èÄê¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Íâ½µ¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¿·ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖFidelis Ad Mortem¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤ò·«¤ê¾å¤²¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖCorrosive¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Îº£¸å¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÇò»æ¤Î¾õÂÖ¤À¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤ÈÈÜÎô¤ÊÈÈ¹ÔÆâÍÆ
¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥º¡Ù¤Ç¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î½ÅÄÃ¤È¤â¸À¤¨¤ëÈà¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿ÍÆµ¿¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤À¡£
»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÈà¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Fox¤Î¥É¥é¥Þ¡ØThe Cleaning Lady¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâ¡£Åö»þ7ºÐ¤È8ºÐ¤À¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÈÂÎÅªÀÜ¿¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»ùÆ¸¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÏÀ©ºî¸½¾ì¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤Ë¶á¤Å¤¯¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ÈÂ²¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Îº®Íð¤Ë¾è¤¸¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Èï³²»ù¤Î°ì¿Í¤Ï¸½ºß¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤äÉÔ°Â¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî²ñ¼Ò¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤âÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½
¤³¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¡ØThe Cleaning Lady¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹TV¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´¡¢ÆÃ¤ËÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅ°ÄìÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÆµ¿¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
´ñ¤·¤¯¤â¡¢ÀÈÈºá¤òºÛ¤¯ÆÃÁÜÈÉ¤òÉÁ¤¯¡ØLAW & ORDER¡§ÀÈÈºáÆÃÁÜÈÉ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Ð±éÇÐÍ¥¤¬¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¤À®Ç¯¼ÔÊÝ¸î¤Îºß¤êÊý¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØLAW & ORDER¡§ÀÈÈºáÆÃÁÜÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Á24¤ÏHulu¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
»²¹Í¸µ¡§TV Line
Copyright © 2026 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.