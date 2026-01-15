¡ÚÊ¬ÀÏ¡ÛÇ¯ÌÀ¤±¤Îº®ÆÙ¤Ç¶â¤È¶ä¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ
¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶¯¤¤¹ÔÆ°¡×¤ò¼è¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡ËµÄÄ¹¤Î·º»öÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢Êª²ÁÂÐºö¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ý±×¸»¤ò¶¼¤«¤¹¾ÇÅÚºîÀï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Ïº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¼õ¤±Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£³ô²Á¤Ï12Æü¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤ï¤º¤«¤Ê²¼Íî¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤é¤ÎÉÔ°Â´¶¤Ï¶âÂ°Áê¾ì¤Î¹âÆ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ä¤Ï14Æü¤Ë6¡ó¤¢¤Þ¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ1¥ª¥ó¥¹¡á90¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü4200±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢Ç¯½é¤«¤é¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï29¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬141¡ó¤Ç1979Ç¯°ÊÍèºÇÂç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤Àª¤¤¤À¡£
¶â¤Î²Á³Ê¤Ï14Æü¤Ë1%¶á¤¯¾å¤¬¤ê¡¢1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡á4600¥É¥ë¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ç¯½éÍè22%¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â¤â¶ä¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ºòÇ¯¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬79Ç¯°ÊÍèºÇÂç¤Î65¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢¥¹¥º¤äÆ¼¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¡¢°¡±ô¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤äºâÀ¯ÀÖ»ú¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¡¢Á´ÈÌÅª¤Ê·ÐºÑÉÔ°Â¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Ê°ÂÁ´»ñ»º¤À¡£Åê»ñ²È¤¿¤Á¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤ó¤¹ÍÂ¶â¡×¤È»÷¤¿È¯ÁÛ¤Ç¶â¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·Á¤Î»ñ»º¤òÇã¤¦¡£
¶âÂ°¤Î²Á³Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤¬¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Î¹ÈÏ¤Ê¥Ç¥âÄÃ°µ¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù¹ð¤òÈ¯¤¹¤ë¤ÈºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤¿¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤¬¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢11Æü¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤¬·º»öÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢FRB¤¬À¯¼£ÅªÆÈÎ©À¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢¶âÂ°Áê¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£FRB¤ÏÀ¯¼£¿§¤¬¶¯¤Þ¤ì¤ÐÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï³ô¼°Áê¾ì¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤ë¤ÈÃæ±û¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ÐºÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤¬¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×¤òºÆÇ³¤µ¤»¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤ÈÄÌ²ß¥É¥ë¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£µð³Û¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÄÌ²ß²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤ò¶²¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¼è°ú¡×¤¬²þ¤á¤Æ³èÈ¯²½¤·¡¢¥É¥ëÎ¥¤ì¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ»Ô¾ì¤«¤é»ñ¶â¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢¶â¤ä¶ä¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ»º¤Ë³ä°Â´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÂ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼ûµë´Ø·¸¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤¿¤ÊÍ¢½ÐÀè¤È¤Ê¤ë»Ô¾ì¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢ºÇÂç¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤òµÏ¿¡£Ãæ¹ñÀ½ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¶âÂ°¤Î¼ûÍ×¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎµÞ³ÈÂç¤Ç¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¶âÂ°¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¶âÂ°¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¶ì¤·¤àÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¶âÂ°ÉôÉÊ¤ÏÉý¹¤¤¾ÃÈñºâ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨ÀÐÌý¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤À°Â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤«¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤·»Ï¤á¤¿¡£
ÆÈÎ©·Ï¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Ð¡¼»á¤Ï¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æº£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑ¶âÂ°¤Î¿¼¹ï¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖFRB¤Î¼¡´üµÄÄ¹¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
ËÜ¹Æ¤ÏCNN¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤Ç¤¹¡£