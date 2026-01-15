Ì¼¤Ï¼ê¼è¤ê18Ëü±ß¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬¸·¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä ¿Æ¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÊÖºÑ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿Æ¤¬¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤¿¤é¡ÖÂ£Í¿¡×¤Ë¤Ê¤ë¡©
½¢¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¼ê¼è¤ê¤Î·î¼ý18Ëü±ß¤Ç¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿Æ¤¬Âç³Ø¤Î³ØÈñ¤òÁ´ÉôÊ§¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÉéÃ´¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤Î¤Ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢Ì¼¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬»Ò¤Î¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤ò±ç½õ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤Ç¡¢¿Æ¤¬±ç½õ¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤ª¶â¤¬Â£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤·¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¤ä¿Æ»Ò¡¢·»Äï»ÐËå¤Ê¤É¤ÎÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ºâ»º¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÂç³Ø¤Î³ØÈñ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÉÞÍÜµÁÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Â´¶È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¸å¤Ë¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ò»Ò¤É¤â¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ï¶µ°éÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÚÆþ¶âÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë»ñ¶â¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â£Í¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â£Í¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤ºÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â£Í¿ÀÇ¤Ë¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±ç½õ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤âÇ¯´Ö110Ëü±ßÆâ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ÏÂ¤ê¤ë¤«¡©
¼¡¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£º£¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Ï·¸å¤ËÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë±ç½õ¤òÍê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃùÃß¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢½»Âð¥íー¥ó¤ÎÊÖºÑ¤â70ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Î±ç½õ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Î¾Íè¤Î¤´´õË¾¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íーÉ½¤òºîÀ®¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¿Í¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀ¸³èÈñ¤âº£¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£·ø¼Â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÏ·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Â¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëü°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Âà¿¦¶â¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¸øÊ¿À¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç³Ø¤Î³ØÈñ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤òÂßÍ¿¾©³Ø¶â¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤ÎÊÖºÑ¤ò±ç½õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÂ´¶È¸å¤Ë±ç½õ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¾ÎÏ¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á¡ÊA¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ë
A¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ò5Ç¯´Ö±ç½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëè·îÌó1Ëü5000±ß¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤Ë20Ëü±ß¤ò¤ª¾î¤µ¤ó¤Î¾©³Ø¶âÊÖºÑ¸ýºÂ¤Ø¡¢5Ç¯´Ö¿¶¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¾î¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢5Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤â½õ¤«¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âà¿¦¶â¤Ç¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤òÁ´³Û¸ªÂå¤ï¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Î¤ª½Ë¤¤¶â¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤Î±ç½õ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¡¢±ü¤µ¤Þ¤ÏÀ¸³èÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÏ·¸å¤ËÈ÷¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£5Ç¯¸å¤ËÍ½ÁÛ¤è¤êÂ¿¤¤ÃùÃß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤Î±ç½õ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
