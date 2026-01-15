¡ÖGARP¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤«¤Ê¤ê¤ÎÆñÂê¤Ç¤¹¡Ä¡ª

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖGARP¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©

¡ÖGARP¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¤Ç¤¹¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖGrowth at a Reasonable Price¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

GARP¤È¤Ï¡¢³ô¼°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¾­ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹À­¤È¸½ºß¤Î³ô²Á¤Î³ä°ÂÀ­¤ÎÎ¾Êý¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ¼êË¡¤Î¤³¤È¡£

¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡ÊÀ®Ä¹³ô¡Ë¤Î»ý¤Ä¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¡Ê³ä°Â³ô¡Ë¤Î»ý¤Ä²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÞÀ©¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÀïÎ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤«¤é¤â¸½ºßÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô