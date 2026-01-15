¡ÖGARP¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤«¤Ê¤ê¤ÎÆñÂê¤Ç¤¹¡Ä¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖGARP¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©
¡ÖGARP¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÑ¸ì¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖGrowth at a Reasonable Price¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
GARP¤È¤Ï¡¢³ô¼°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹À¤È¸½ºß¤Î³ô²Á¤Î³ä°ÂÀ¤ÎÎ¾Êý¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ¼êË¡¤Î¤³¤È¡£
¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡ÊÀ®Ä¹³ô¡Ë¤Î»ý¤Ä¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¡Ê³ä°Â³ô¡Ë¤Î»ý¤Ä²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÞÀ©¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤ÀïÎ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤«¤é¤â¸½ºßÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ù
¡¦¡Ø¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô