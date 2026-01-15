°Õ³°¤ÈÅö¤¿¤ë?!ÂæÉ÷¤È´³»Ù¤Î´Ø·¸¡¡¸áÇ¯¤ÏÂæÉ÷1¹æ¤¬1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯È¯À¸¿ô¤âÂ¿¤¤
º£Æü15Æü(ÌÚ)15»þ¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ÇÂæÉ÷1¹æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷1¹æ¤¬1·î¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¸á(¤¦¤Þ)¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÇ¯¤Ï1·î¤ËÂæÉ÷1¹æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë»ö¤¬Åý·×³«»Ï°ÊÍè°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢ÂæÉ÷È¯À¸¿ô¤âÊ¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶öÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Õ³°¤ÈÅö¤¿¤ë?!ÂæÉ÷¤È´³»Ù¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷1¹æÈ¯À¸¡¡1·î¤ÎÈ¯À¸¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê
º£Æü15Æü(ÌÚ)¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¤ÎÅì¤ÇÂæÉ÷1¹æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷1¹æ¤¬1·î¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷1¹æ¤ÎÈ¯À¸¡¡¶áÇ¯¤ÏÃÙ¤¤·¹¸þ
ÂæÉ÷1¹æ¤ÎÈ¯À¸¤Ï¡¢1951Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢1·î¤¬27²ó¤È°ìÈÖÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÃÙ¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶áÇ¯¤ÎÂæÉ÷1¹æ¤ÎÈ¯À¸Æü¡Û
ºòÇ¯2025Ç¯¤Ï6·î11Æü¢ªÅý·×»Ë¾å5ÈÖÌÜ¤ÎÃÙ¤µ
2024Ç¯¤Ï5·î25Æü¢ªÅý·×»Ë¾å7ÈÖÌÜ¤ÎÃÙ¤µ(Åö»þ¤È¤·¤Æ)
2023Ç¯¤Ï4·î20Æü
2022Ç¯¤Ï4·î8Æü
2021Ç¯¤Ï2·î18Æü
2020Ç¯¤Ï5·î12Æü
2019Ç¯¤Ï1·î1Æü¢ªÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¤âÁá¤¤
°Õ³°¤ÈÅö¤¿¤ë?ÂæÉ÷¤È´³»Ù¤Î´Ø·¸
1·î¤ÎÂæÉ÷1¹æ¤ÎÈ¯À¸¤È´³»Ù¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸áÇ¯¤ÈÌ¤Ç¯¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯4²ó¡£2ÈÖÌÜ¤¬Ì¦Ç¯¤ÈÆÓÇ¯¤¬3²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤Ï°ìÇ¯¤Ë25¸Ä¤¯¤é¤¤È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯À¸¿ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ØüÇ¯¤Ç28.3¸Ä¡£2°Ì¤ÏÌ¤Ç¯¤Ç28.0¸Ä¡¢3°Ì¤ÏÌ¦Ç¯¤Ç27.4¸Ä¡¢4°Ì¤Ï¸áÇ¯¤ÈÃ¤Ç¯¤Ç27.3¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶öÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¸áÇ¯¡×¤ÏÂæÉ÷1¹æ¤¬1·î¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯(º£Ç¯2026Ç¯¤âº£Æü1·î15Æü¤ËÈ¯À¸)¡¢ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¿ô¤Ï27.3¸Ä¤ÈÊ¿Ç¯(25¸Ä)¤è¤êÂ¿¤¤·¹¸þ¤Î¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£