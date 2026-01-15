¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç£µÆü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·ÈÄø£±£¹¡¥£²¡ó°Â
¡¡£±£µÆü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£·£¶¡¥£±£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£²£¶£¹£²£³¡¥£¶£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£´£¸¡¥£·£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£µ£²¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£²£¶£¶¡¥£¸£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£µÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£¹£°£´²¯£µ£µ£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£µÃû£¹£±£°£·²¯±ß¡Ë¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£´Æü¤Ï£³£´£°£³²¯£¹£³£´£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Æâ³°´Ä¶¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬½Å¤·¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·Ù²ü´¶¤äÃæÅìÃÏ°è¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿®ÍÑ¼è°úµ¬À©¤Ê¤É¤¬µÕÉ÷¤À¡£¤Þ¤¿¡¢»ØÉ¸È¯É½¤âµ¤¤¬¤«¤êºàÎÁ¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦£±£µÆü¤Ë£±£²·î¤Î¶âÍ»Åý·×¡¢Íè½µ£±£¹Æü¤Ë£±£²·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î£Ç£Ä£ÐÀ®Ä¹Î¨¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑÂÐºö¤Î´üÂÔ´¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥ÈÃæ¹ñÂç¼ê¤Î·ÈÄø½¸ÃÄ¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡§£¹£¹£¶£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£¹¡¥£²¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Çä¤êºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥Ã¥¯»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤ÇÆ±¶È¤ÎÆ±ÄøÎ¹¹Ô£È£Ä¡Ê£·£¸£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£²¡ó°Â¡£¥Ï¥ó¥»¥ó²Êµ»¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡Ë»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£´¡ó°Â¤ÈÂ¾¤Î¼çÍ×»Ø¿ô¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ØÏ¢¤¬°Â¤¤¡£°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¡Ê£²£´£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£¸¡ó¡¢¿ÖÈô°åÎÅ²Êµ»¡Ê£²£µ£°£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó¡¢Ê¿°Â·ò¹¯°åÎÅ²Êµ»¡Ê£±£¸£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¡¢ÃÒ±À·ò¹¯²Êµ»½¸ÃÄ¡Ê£¹£¹£µ£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¾Ú·ô¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¸ò¶ä¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£³£³£²£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó°Â¡¢²ÚÂÙ¾Ú·ô¡Ê£¶£¸£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó°Â¡¢¹ñÂÙ³¤ÄÌ¾Ú·ô¡Ê£²£¶£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢Ãæ¿®·úÅê¾Ú·ô¡Ê£¶£°£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£¿®ÍÑ¼è°úµ¬À©¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¡£¾¦¤¤¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢ËÜÅÚ¡¦¹á¹ÁÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¹â¤¤¡£¹½£ÉÙÎÏÃÏ»º¡Ê£²£·£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¡¢Î¶¸Ð½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¡¢¿·À¤³¦È¯Å¸¡Ê£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¸¡ó¡¢¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤È¿®ÏÂÃÖ¶È¡Ê£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£²¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸Éô¶É¤¬£±£´Æü¡¢½»ÂðÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¤ÎÍ¥¶øºö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ù±çºàÎÁ¡£¹á¹ÁÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²£µÇ¯¤ÎÀ®Ìó¤¬£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³°»ñ¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ÏºÇ¿·¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢¹á¹Á¤Î½»Âð²Á³Ê¤¬º£Ç¯£±£°¡ó¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£²ÚÆúÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£±£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£³¡ó¹â¡¢Ãû°×ÁÏ¿·²Êµ»½¸ÃÄ¡Ê£³£¹£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó¹â¡¢±ÑÂúìÐ²Ê¡ÊÁÉ½£¡Ë²Êµ»¡Ê£²£µ£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¹â¡¢Ãæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£³£³¡ó°Â¤Î£´£±£±£²¡¥£¶£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¶âÍ»¤¬²¼¤²¼çÆ³¡£°åÌô¡¢·³¼û»º¶È¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¸ø±×¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÈóÅ´¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¹â¤¤¡£È¾Æ³ÂÎ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
