¥ë¥Î¡¼¿··¿SUV¡Ø¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¡ÙÈ¯É½¡¡ÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹âµé»Ö¸þ¥â¥Ç¥ë¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Î´ú¼ê¤Ë
¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë
¥ë¥Î¡¼¤¬¿··¿¤Î¹âµéSUV¡Ø¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¡ÊFilante¡Ë¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸þ¤±¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥Ü¥ë¥ÜXC90¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£Q7¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à»Ö¸þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂç·¿SUVÃÂÀ¸¡ª Â¸ºß´¶¤¢¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ú¥ë¥Î¡¼¡¦¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´45Ëç
¥ë¥Î¡¼¤Ï»ö¶È·×²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³È½¼¤Ë30²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó5500²¯±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ø¥«¥ë¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ø¥Ü¥ì¥¢¥ë¡Ù¡¢´Ú¹ñ¸þ¤±SUV¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥³¥ì¥ª¥¹¡Ù¡¢¥¤¥ó¥É¸þ¤±¡Ø¥À¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¡Ø¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¡Ù AUTOCAR
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿²¤½£»Ô¾ì¤Ï¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¥Î¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¾ÇÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥Í¥ë»á¤ÏAUTOCAR¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ê²þÎÉ·¿¡Ë¥á¥¬¡¼¥Ì¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö²¤½£¤Ç¤ÏÀ½ÉÊ³«È¯¤ÇÈó¾ï¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ñºÝÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£°Ê³°¤Î»Ô¾ì¤Ë¾¯¤·½ÅÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢»ö¶È¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤ÎÃæ´ü·×²è¤Ç¤ÏÀ½ÉÊ·²¤Î³«È¯¤ËÈó¾ï¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
µÈÍøµ¥¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÎÍÑ
¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¡¦¥«¥ó¥Ü¥ê¡¼¥ôCEO¤Ï¤³¤Î»ö¶È·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÑ³×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ñ¾µ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¡¢¥ë¥Î¡¼¤Ï¾ï¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1900Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñ¤Ç¹©¾ì¤ò³«Àß¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Î¡¼¤Ï80¤«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡×
¥ë¥Î¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥È¥ë¥³¤Ê¤É¤Î¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¼çÎÏ¤Î¿··¿¼Ö¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤È¥¥¢¡ÊÎ¾¼Ò¤Ç90¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡Ë¤Ë¼¡¤°Âè3°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¡Ø¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¡Ù AUTOCAR
ºòÇ¯´Ú¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿125ËüÂæ¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó60¡ó¤¬Ãæ¡ÁÂç·¿¤ÎD¡¦E¡¦F¥»¥°¥á¥ó¥È¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏC¥»¥°¥á¥ó¥È¼Ö¤¬ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤²¤½£»Ô¾ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤¤Âç·¿¹âµéSUV»Ô¾ì¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4915mm¡¢Á´Éý1890mm¡¢Á´¹â1635mm¤È¡¢¥ë¥Î¡¼¼Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµé¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¹GV80¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÅì»Ô¾ì¿Ê½Ð»þ¤Ë¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹RX¤äBMW X5¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤â¶¥¹ç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¥«¥ó¥Ü¥ê¡¼¥ôCEO¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢1Âæ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý±×¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡¢µÈÍøµ¥¼Ö¡Ê¥¸¡¼¥ê¡¼¡Ë¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¤ÇÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥³¥ì¥ª¥¹¡Ù¤ÎÂç·¿ÈÇ¤È¸À¤¨¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥ÜXC40¤ä¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼2¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈÍøµ¥¼ÖÍ³Íè¤ÎCMA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
²¤½£¸þ¤±¤ÎÅÅÆ°²½¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ØE¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¼«ÂÎ¤ÏµÈÍøµ¥¼Ö¤¬Àß·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åý¹ç·¿¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¤È1.5L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¾®·¿¡Ê1.6kWh¡Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à»Ö¸þ¤Î¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç½ÐÎÏ250ps¡¢ºÇÂç57.6kg-m¤òÈ¯À¸¤·¡¢ÀöÎýÀ¤â¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿Àß·×
ÆÈ¼«À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¥Î¡¼¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£³°´Ñ¤ÏSUV¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢È¢·Á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¥»¥À¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£Î®Îï¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÈÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ëÉ½ÌÌ½èÍý¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÈÌöÆ°´¶¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡×¤â¤Î¤À¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼»á¤ÏAUTOCAR¤ËÂÐ¤·¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¹âµé¼ÖÈÎÇä¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡Ê¥µ¥Õ¥é¥ó¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¥Æ¥£¥¹¡¢¥¢¥ô¥¡¥ó¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿··¿¡Ø¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¡Ù ¥ë¥Î¡¼
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢²¤½£¤Î¥»¥À¥ó»Ô¾ì¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¤ä±Ñ¹ñ¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¹âµé¼Ö¤ÎºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È±Ñ¹ñ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¼Ö¤¬»ÙÇÛÅª¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ë¥Î¡¼¤Ë¤Ï¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥ë¥Î¡¼¤Ï¤´¤¯¾®¤µ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¤Ï²¤½£¸þ¤±SUV¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¾õ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡ÖÄ¦¹ïÅª¤Ê¡×¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ì¤ÎÓÏ¹¥¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼»á¤Ï¡Ö´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤µ¤äÆÈ¼«À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¤Ï´ûÂ¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â¾»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤È¤·¤¿¡£