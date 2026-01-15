JRÅìÆüËÜ¤Î±Ø¡ÖÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡×´á¶ñ²½¡¡ºùÌÚÄ®¡¦ÅÐ¸Í¡¦ÀÖ±©¡¦È¬²¦»Ò¡¦´ØÆâ¡ÄÄÅÅÄ±Ñ¼£»á¤Î²»À¼¤â¡Ú³Ú¶Ê¤Ê¤É¾ÜºÙ¡Û
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±Ø¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÄÅÅÄ±Ñ¼£»á¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹²»À¼¤¬Î®¤ì¤ë¡ÖÈ¯¼Ö¥Ù¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î´á¶ñ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¾¦»ö¤¬¡ØJRÅìÆüËÜ ¤´ÅöÃÏ¤ÎÈ¯¼Ö¥Ù¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö´á¶ñ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤JRÅìÆüËÜ¤Î¤´ÅöÃÏ¤Î È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì
¡¡2025Ç¯6·î¡¢TRAINIART¡Ê¥È¥ì¥Ë¥¢¡¼¥È¡Ë¸ø¼°LINE¤Ç¡Ö´á¶ñ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤JRÅìÆüËÜ¤Î¤´ÅöÃÏ¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢535¿Í¤«¤éÆÀ¤¿²óÅú¤ò»²¹Í¤Ë¡¢5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£JRÅìÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯¡¢¼«Æ°ÊüÁ÷¤òÃ´Åö¤·¤¿ÄÅÅÄ»á¤Î²»À¼¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ON¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢5¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¡£OFF¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢ÄÅÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡1·î16Æü¤è¤ê¡ÖTRAINIART TOKYOÅ¹¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIARTÅ´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹¡×¤Ç¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTRAINIART JRE MALLÅ¹¡×¤Ç¤Ï5¶Ê¤Î²»¸»¤¬Â·¤¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢£¡ØJRÅìÆüËÜ ¤´ÅöÃÏ¤ÎÈ¯¼Ö¥Ù¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Éý2.8¡ß±ü¹Ô2.7¡ß¹â¤µ6.1¥»¥ó¥Á
¼ïÎà¡§Á´5¼ïÎà
¼ýÏ¿²»¸»
¡Ê1¡ËJRºùÌÚÄ®±Ø¡ÖÀþÏ©¤ÏÂ³¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤âA¡×
¡Ê2¡ËJRÅÐ¸Í±Ø¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤¦¤¿¡×
¡Ê3¡ËJRÀÖ±©±Ø¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ê4¡ËJRÈ¬²¦»Ò±Ø¡ÖÍ¼¾Æ¤±¾®¾Æ¤±A¡×
¡Ê5¡ËJR´ØÆâ±Ø¡ÖÇ®¤À±¤¿¤Á¤èA¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÄÅÅÄ±Ñ¼£»á¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹²»À¼¤Ï¡¢5¼ïÎàÁ´¤ÆÅý°ì¤Î²»À¼¡£
¢¨OFF¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹²»À¼¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ±Ø¤È°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨TRAINIART TOKYOÅ¹µÚ¤ÓÅ´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¤Î¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä¡£ÆÃÄê¤Î²»¸»¤ò¤´»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART JRE MALLÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä¤È5¼ïÎà¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ2500±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¡£
