¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î»àµî¤Ë¸ÀµÚ¡¡¤é¤·¤¤¸À¤¤²ó¤·¤ÇÄÉÅé¡Ö»ä¤Ï125ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ØÂè32²ó¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÂç²ñ2026¡ÙºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤¿¤«¤ÎÍ§Íü»á¡Ê77¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¼«¿È¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤¿¤«¤Î»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢125ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Ï¾ÆÆù¤È¤«¥Ð¥ó¥Ð¥ó¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«¿È¤¬77ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¢81ºÐ¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï125ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¿¤«¤Î»á¤é¤·¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ã¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¸µµ¤¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê125ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¦¡£¤¤ç¤¦¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ë»Ä¤Ã¤¿30¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¿È¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤È¤ÎW¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë·èÄê¡£ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¤¿¤«¤Î»á¤Î¤Û¤«¡¢¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¢¿å²Æ´õ¡¢ÅòÃÏµÁ·¼¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢»Ê²ñ¤Ï¾å½ÅÁï¤¬Ì³¤á¤¿¡£
