22ºÐÈþ·Á¥â¥Ç¥ë¡ÖÀÊÌ¤Ê¤¤¤Ï¸½»þÂå¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¡×¢ª¡Ö»ä¤ÏÃË¤Î»Ò¡×¤Ë¡Ö»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÑ¤¸¤é¤¤¤Ï¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î°æ¼ê¾åÇù¡Ê22¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¡£
°æ¼ê¾å¤ÏÃËÀ¤È¤·¤Æ½ÐÀ¸¡£²áµî¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ò¡ÖÀÊÌ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°æ¼ê¾å¤Ï14Æü¸á¸å¡ÖÀÊÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¸½»þÂå¤Ë¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¡»ä¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ15ÆüÃë¡ÖÀÊÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÃ¶¤ä¤á¤¿»ä¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¡ÁªÂò¤È¹Ô°Ù¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¡°ìÉÃ¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Ê²½À¸Êª¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ä³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÑ¤¸¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
°æ¼ê¾å¤ÏÅçº¬¸©±£´ô·´³¤»ÎÄ®½Ð¿È¡£18Ç¯¡¢¡ÖÂè31²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£19Ç¯¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡×Æþ¤ê¡£
°æ¼ê¾å¤ÏºòÇ¯4·î¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÀÚ¤êÈ´¤¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀÊÌ¤¬¤Ê¤¤ÅÛ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Í¡¼¤è¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¬1ÈÖ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÛ£Ëæ¤ÊÅÛ¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤â¤³¤¦¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ë°Ê¾åÌÜ¤ò¼æ¤¯¸ª½ñ¤¤ÏÉ¬¿Ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡£¡£»ä¤À¤Ã¤ÆÀÊÌ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ½Ò¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÏÃË¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢È±¤¬Ä¹¤¯¤ÆÀ¼¤¬¹â¤¤¤Î¤ËÃË¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Î¤¬¤â¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¡£Àµ²ò¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¤ß¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤¬1ÈÖ¥À¥á¤ÊÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ì´¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«¹¥¤¤Ê»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤½¤ó¤Ê»ö¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢åºÎï¤Ê¤â¤Î¤ò¤ß¤ÆåºÎï¤Ê¿Í¤ò¤ß¤Æ¤½¤ì¤ËÆ´¤ì¤ò¤¤Êú¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¸À¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡»ä¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£