¡Ö¤ª¶âÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×²«¶âÄ»µï¤¬¶â²Á³Ê¹âÆ¤ÇÃíÌÜ¡ªÁñ¸·¤Ê50ËÜ¤Î¶âÇó¤ÎÄ»µï¥º¥é¥ê¡ÄÅÚÈî¶â»³¤¬¡È³«±¿¡É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
Ìµ¿ô¤ËÏ¢¤Ê¤ê¡¢¤¤é¤¤é¤È¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë²«¶â¤ÎÄ»µï¡£
¤«¤Ä¤ÆËÜ½£ºÇÂç¤Î¶â»º½ÐÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô¤ÎÅÚÈî¶â»³¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯Ëö¡¢¡Ö¶â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æþ¤ê¸ý¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°ÀµÌÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë²«¶â¤ÎÄ»µï¡£
¹£Æ»Æâ¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¶âÇó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö²«¶âÄ»µï¡×¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¡¢¹â¤µ2m40cm¤Û¤É¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤Ä»µï¤¬100¥á¡¼¥È¥ë¤Î´Ö¤Ë50ËÜ¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÚÈî¶â»³¡¦Ô¢Ê¬Êâ²ÝÄ¹¡§
µîÇ¯¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ»µï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¶â¿§¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¿§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£
Ä»µï¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢³«±¿¤ä°ÂÁ´µ§´ê¤Î¿À¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç»³µÀÂº¡×¤¬º×¤é¤ì¤¿¿À¼Ò¤â¤¢¤ê¡¢Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ï1¤Ä¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤ª¶âÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡Ö¶â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£Êõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤Ï14Æü¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
¹ñÆâ²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü6000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÈî¶â»³¤Ç¤Ï°ÊÁ°¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½Å¤µ250kg¤ÎµðÂç¤Ê¶â²ô¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï¹ØÆþ»þ¤Î4²¯±ß¤«¤é61²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç¹âÆ¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÙÈ÷Èñ¤äÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯7·î¤ËÅ¸¼¨¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌ¾Êª¡Öº½¶âºÎ¤êÂÎ¸³¡×¤â¡¢¶â¤Î¹âÆ¤Ç¸¶²Á¤¬¤«¤µ¤à¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶â¤È¶ä¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤äÌó20¼ïÎà¤ÎÊõÀÐ¤òÃµ¤¹ÊõÀÐºÎ¤ê¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÈî¶â»³¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£