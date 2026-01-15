¡ÚÆÃ½¸¡Û¼òÊÆ¤Î¹âÆ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´íµ¡¤Ë¡Ä¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¼òÂ¤²ñ¼Ò¡¡ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¼òÂ¢¤ò¼èºà¡¡½©ÅÄ¡¦²£¼ê»Ô
¸©Æâ¤Î¼òÂ¢¤Ç¤Ï¤³¤Î»þµ¨¡¢¼òÂ¤¤ê¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¼òÊÆ¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ä·ÐºÑ¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤ÆüËÜ¼ò¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼òÂ¤¤ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡¢²£¼ê»Ô¤Î¼òÂ¢¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¼òÊÆ¤Î¹âÆ¡Äºòµ¨¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Ë
ÁÏ¶È1914Ç¯¡£
²£¼ê»ÔÂç¿¹Ä®¤Ë¤¢¤ë¼òÂ¤²ñ¼Ò¡¢ÂçÇ¼Àî¤Ç¤¹¡£
¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ëºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÇÜ¶á¤¯¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÊ¸¸ç¼ÒÄ¹
¡Ö¥³¥á¤Î¹âÆ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤·¤¿¤ª¼ò¤âÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¡Ö¹â¤á¤ÎÎ×»þ¤Î¤ª¼ò¤ò½é¤á¤ÆÂ¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢4¹ç¥Ó¥ó¤Ç1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¾ー¥ó¤Î¤ª¼ò¤òÂ¤¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥á¤Ç¤¹¡×¡Ö¥³¥á¤Î¹âÆ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âº£ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¤¤¤¤¼ò¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1Î³¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¥³¥á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤¿¤ª¼ò¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¼ò¤Î¸¶ÎÁ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¼òÊÆ¡£
ÅÄÃæÊ¸¸ç¼ÒÄ¹¤Ï7Ç¯Á°¡¢·Ð±ÄÆñ¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤¿ÂçÇ¼Àî¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¶ÈÀÓ¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼òÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
1Æü¤Ë»È¤¦¥³¥á¤ÎÎÌ¤Ï¿ôÉ´¥¥í¡£
1¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï70¥È¥ó¶á¤¯¤Ç¡¢³Ý¤«¤êÁý¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¤Ï1,000Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤È¤·¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¼ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢µ¨Àá¸ÛÍÑ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òºï¸º¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï1³ä¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³Ý¤«¤êÁý¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Î3³äÄøÅÙ¤·¤«ÈÎÇä²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¼ò¤òÂ¤¤ì¤ÐÂ¤¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¤¬Áý¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
¤½¤ì¤Ç¤âµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸À¸»ºÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÊ¸¸ç¼ÒÄ¹
¡Ö°ìÃ¶¿ô¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆÀ°ÕÀè¤Ç·çÉÊ¤È¤«µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤ÈÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡×¡ÖÄ¾ÀÜÇÀ²È¤µ¤ó¤È·ÀÌó¤¹¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¥³¥á¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆ±¤¸ÎÌ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¢£³°¸òÌäÂê¤Ë¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¼òÂ¤¶È³¦
¹ñÆâ¤Î¾ÃÈñ¤¬Íî¤Á¹þ¤àÃæ¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î2³ä¤òÀê¤á¤ë³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃíÊ¸¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÊ¸¸ç¼ÒÄ¹
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÃíÊ¸¤âÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ô¾ì¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¾å³¤¡¢¹á¹Á¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¾¯¤·ÃíÊ¸¤¬±ä´ü¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¥³¥áÀ¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¸òÌäÂê¤Ë¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¼òÂ¤¶È³¦¡£
¢£Â¢¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿ÇÀ²È¤ÎÃËÀ¡¡Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼òÂ¤¤ê¤Ë»²²Ã
¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄÃæ¼ÒÄ¹¤Î¸µ¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¥³¥áÇÀ²È¤ÎÀÖÀî¾¼É×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæÊ¸¸ç¼ÒÄ¹
¡Ö¿©ÉÊ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤ÆÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÍ¾å¤²¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢ÓÏ¹¥ÉÊ¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¡×
ÀÖÀî¾¼É×¤µ¤ó
¡Ö¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¹µ¤¨¤ë¤È¤«¼òÎ¥¤ì¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤è¤Ê¡×
ÀÖÀî¤µ¤ó¤¬¼òÊÆ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï15Ç¯Á°¡£
Çä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÂçÇ¼Àî¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¼òÂ¢¤ÎÈèÊÀ¤È¤È¤â¤Ë³¹¤Î³èµ¤¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÀÖÀî¤µ¤ó¡£
¼òÊÆ¤òºîÉÕ¤±¤¹¤ëÃç´Ö¤òÊç¤ê¡¢¼òÂ¤¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜ¼ò¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Äê´ü¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¡£
Â¢¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÀî¾¼É×¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«»ä°ì¿Í¤Ç·è¤á¤ëÌäÂê¤Ç¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤ÑÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¤¢¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÄÃæÊ¸¸ç¼ÒÄ¹
¡ÖÄ¹Ç¯±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦1²ó³§¤µ¤ó¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢»ä¤âº£´ü¤Ï»Å¹þ¤ßÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É»Å¹þ¤ßÃæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ªÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤È¤«·Ð±Ä¤Î¤³¤È¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬³§¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¾¯¤·¤ÏÏÂ¤é¤°¤Î¤Ç¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¼òÂ¤¤ê¤Ø¤Î»²²Ã¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÀÖÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¤ÆüËÜ¼ò¤ò¾ú¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÎÏÂ¡£
Àè¿Í¤¿¤Á¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Â¢¤ÎÎò»Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´íµ¡¤ÎÃæ¡¢¼òÂ¤¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£