¥í¥Ã¥Æ¡¦ÃæÂ¼¾©¸ã¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤À¡ª
¡¡²Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃæÂ¼¾©¸ã¤¬15Æü¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¾©¸ã¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éºÙ¤«¤¤Æ°¤¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é°ìÇ¯´Ö¡¢Æ®¤¨¤ëÂÎ¤ò°ì¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¹ø¤Î¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç12·î¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¤âÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«¼ç¥È¥ì¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï½ÐÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ïºòµ¨¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î8Æü¤Ë¤ÏÊ¡Åç¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ø¹øÉô¶À»ë²¼¼ê½Ñ¡Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢ºÆ¤Ó¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£