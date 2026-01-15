±Æ»³Í¥²Â¡Ö1Æü20»þ´ÖÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡§¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼
¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÌë11»þ6Ê¬¡Ë1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö³Æ³¦¤Î¾¡Éé»Õ¤Î³§¤µ¤ó¡×°ËÂôÂó»Ê¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º(Æê¸¶¿¿¼ù¡¢½Ð°æÈ»Ç·²ð)¤¬¤´ÍèÅ¹¡£±Æ»³¤Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©
¡ÚÆ°²è¡Û±Æ»³Í¥²Â¡Ö1Æü20»þ´ÖÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿
½éÍèÅ¹¤Î¥¯¥¤¥º²¦¡¦°ËÂô¤È¡¢¸µÆü¸þºä46¤Î±Æ»³¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×5Æü¸å¤Î¥ä¡½¥ì¥ó¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
°ËÂô¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥¯¥¤¥ºÁª¼ê¸¢¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤È2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¯¥¤¥º¶È³¦¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öµ¿¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Å·ºÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¡ª
¥¯¥¤¥º¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³«À®Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Î¥¯¥¤¥º¸¦µæÉô¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢ºÇ½é¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤ËÆþÉô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ºÅ¾Éô¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ì¾Ìç¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë³«À®¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¯¥¤¥º¸¦µæÉô¤Ï¼å¾®¡£¤½¤³¤«¤éÁ´¹ñÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤¬Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¡£Ê¶¤¦»ö¤Ê¤¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¼«²è¼«»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ËÂô¤Ë¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÇú¾Ð¡ª
¾®³Ø¹»¤«¤é³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥ª¡¼¥ë5¡¢Í¥ÅùÀ¸¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë±Æ»³¡£°ÊÁ°¡¢¡Ö¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ Q¤µ¤Þ!!¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢±§¼£¸¶»Ëµ¬¡Ê¥í¥¶¥ó¡Ë¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤é¶¯Å¨¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¡¢1Æü20»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¡Ö¿²¤Ê¤¤Æü¤ò4Æü´Öºî¤Ã¤Æ¡×½àÈ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝÅ¯³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÇÆüËÜ3°Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë5ºÐ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤âÈ´·²¡£Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤±Æ»³¤À¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤â±¿Æ°¤â¤Ç¤¤ëÍ¥ÅùÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÇº¤¬¡£
Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤ÇÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¤æ¤¨¡ÖÂ¾¤Î»Ò¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¼ÙËâ¤·¤«¤±¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡£Ã¯¤«¤ÎÏÃ¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï¤«¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢MC¤«¤é¿¶¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë²Ì¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥¯¥¤¥º°Ê³°¡¢Ãý¤ë¤³¤È¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Æ»³¡£Í¥½¨¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤Ë¥®¥Ö¥¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¡ª
¤½¤ó¤Ê±Æ»³¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬¤¯¤ë¤³¤È¡×¡£¡Ö¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢»ä¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ëµã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡×¤È¡£²ù¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤«¤éÎÞ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÅìÂç²¦¡×(TBS·Ï)¤Ç½é¤á¤ÆÀµ²ò¤·¤¿»þ¤â¡¢¡Ö´é¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¤Ë¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤â¡£Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î3²èÌÌÆ±»þ¤ËÊÌ¤Î»î¹ç¤ò±Ç¤·¤Æ¡Ö±¦ÌÜ¤Èº¸ÌÜ¤ÈÎ¾ÌÜ¤Ç´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦±Æ»³¡£°ËÂô¤â¡Ö±Æ»³¤µ¤ó°ÊÁ°°Ê¸å¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¤Îºî¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤âÊ¬ÀÏ¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÀä»¿¡£¤½¤ó¤Ê±Æ»³¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤µ¤«¤Ê¤¯¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Å¸Ë¾¤â¡ª
この他、ヤーレンズ・出岸が「カメラの前で本音が喋れない」悩みを吐露。「この収録でも、もっとM-1のこと話したかったのに…」と本番中に大後悔!?塚原は、2024年はM-1審査員を務めたものの、2025年は審査員をやらなかった若林に不満が爆発!?
