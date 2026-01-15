¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥¸¥å¥Ç¥£¡õ¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥Ù¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡ÀìÍÑ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤âÍÑ°Õ
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¤È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¡ÖUniBEARsity¡Ê¥æ¥Ë¥Ù¥¢¥·¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥æ¥Ë¥Ù¥¢¥·¥Æ¥£¡×ÃÂÀ¸15¼þÇ¯¡ª¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¢¡¼¥È¤âÅÐ¾ì
¢£ºîÃæ¤Î°áÁõ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ
¡¡º£²ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥æ¥Ë¥Ù¥¢¥·¥Æ¥£¡×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥¦¥¥ã¥í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿Ä¹¤¤¼ª¤È´Ý¤¤¤·¤Ã¤Ý¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ºîÃæ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ëÀ©Éþ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÁõ¤¤¤È¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó·¿¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¥Ú¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥¦¥·¥¯¥ë¡×¤Ï¡¢¾¯¤·¤È¤¬¤Ã¤¿Ç»¤¤¤á¤Î¼ªÀè¤äÄ¹¤á¤Î¤·¤Ã¤Ý¡¢ÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀìÍÑ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¥æ¥Ë¥Ù¥¢¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢Æ±Æü¤ÇÃÂÀ¸15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¢¡¼¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥æ¥Ë¥Ù¥¢¥·¥Æ¥£¡×ÃÂÀ¸15¼þÇ¯¡ª¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¢¡¼¥È¤âÅÐ¾ì
¢£ºîÃæ¤Î°áÁõ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ
¡¡º£²ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥æ¥Ë¥Ù¥¢¥·¥Æ¥£¡×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥¦¥·¥¯¥ë¡×¤Ï¡¢¾¯¤·¤È¤¬¤Ã¤¿Ç»¤¤¤á¤Î¼ªÀè¤äÄ¹¤á¤Î¤·¤Ã¤Ý¡¢ÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀìÍÑ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¥æ¥Ë¥Ù¥¢¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢Æ±Æü¤ÇÃÂÀ¸15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¢¡¼¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£