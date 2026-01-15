¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP 2025¡×³«ºÅ¥ì¥Ý¡¼¥ÈVol.2
¡¡¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP¡×¤ÏJFA¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¶¦ºÅ¤Ç2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï£¸·î£³Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP 2025¡×¤Î£²ÆüÌÜ¡¢£³ÆüÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡SOCCER MEDICAL CAMP 2025¤Ï¡¢£¹·î20Æü¤Ë£²ÆüÌÜ¤¬¡¢10·î25Æü¤Ë¤Ï£³ÆüÌÜ¤¬JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¼ëÈþÀèÀ¸¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î³°½ý¡¦¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÂåÉ½·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊóîÆ£²íÉ§ÀèÀ¸¤¬Â´ØÀá¤äÂÉô¤Î³°½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤·¡¢Ê¡ÅçÍýÊ¸ÀèÀ¸¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄµßÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅçÀèÀ¸¤Ï¡¢EURO2020¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂÐ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ê¥¯¥»¥óÁª¼ê¤¬¿´Ää»ß¤·¤ÆÅÝ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ç¾¿Ìâ»¤äÇ®Ãæ¾É¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢JFA¡ÜPUSH¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¶»¹ü°µÇ÷¤äAED¡¢¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿ÈÂÁ÷¤Ê¤É¤Î¼Âµ»¤â¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤Ï¡¢JFA¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆJFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¼Â½¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¸á¸å¤ÏU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌÀ¼£¹ñºÝ°åÎÅÂç¤Îº£ÌîÁÔÂÀ¶µ¼ø¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º»þÂå¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÀ½ÉÊ³«È¯Éô¤ÎÃæÂ¼·ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬À½ÉÊ¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤äÉÊ¼Á¡¢ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤ÆÁ°ÅÄ¹°¡¢ÃæÛêÃÒ»Ö¡¢ËÙ¸ý·Ã°ì¤éJFA¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¼Âµ»¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£¶²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP¡×¤Ï12·î£¶Æü¡¢£·Æü¤ÎÏ¢Â³³«ºÅ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢££²ÆüÌÜ¡Ê£¹·î20Æü¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î³°½ý¡¦¾ã³²¢À®Ä¹´ü¤Î¾ã³²
¡¡ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤¹Æ°ºî¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÆÃÄêÉô°Ì¤ò¹ó»È¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö¾ã³²¡×¤Ç¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤ËÂ¿¤¤»öÎã¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹´ü¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¹üÃ¼¾É¤Ç¤Ï¡¢ìû¤ÎÆð¹ü¤¬±ê¾É¤·ÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¥·¡¼¥Ð¡¼ÉÂ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼£ÎÅ»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡£FIFA¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖThe11¡Ü¡×¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¼ëÈþ¡¡¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¡°å³Ø°Ñ°÷²ñ¡¡°Ñ°÷¡Ë
¢££²ÆüÌÜ¡Ê£¹·î20Æü¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î³°½ý¡¦¾ã³²¤Â´ØÀá
¡¡À°·Á³°²Ê¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤â¤¢¤ëóîÆ£ÀèÀ¸¤Ï¡¢ÂÉô¤Î³°½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìä¿Ç¡¢»ë¿Ç¡¢¿¨¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£26¸Ä¤Î¹ü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÉô¤ÏÈé²¼ÁÈ¿¥¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ú¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÇ±ºÃ¤Ï¡¢80¡ó¤¬ºÆÈ¯¤¹¤ëÉÔ°ÂÄêÀ¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼õ½ý¼Ô¤Î50¡ó¤¬¼õ¿Ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
óîÆ£²íÉ§¡¡¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ°å³Ø°Ñ°÷²ñ¡¡°Ñ°÷¡Ë
¢££³ÆüÌÜ¡Ê10·î25Æü¡Ë
¥Ë¥Á¥Ð¥ó¹ÖµÁ¡¡À½ÉÊ³«È¯ÈëÏÃ¡¦ÉÊ¼Á¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæÂ¼¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ö¥Ð¥È¥ë¥¦¥£¥ó¡×¤Î³«È¯¤Ç¡¢Ç´ÃåÎÏ¤Î¸þ¾å¤ä¾ø¤ì¤Ë¤¯¤µ¤Î²þÎÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¡¢´¬¤«¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤ÎÍ×µá¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ»îºî¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦ÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´î¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¡¡·ò¡Ê¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡À½ÉÊ³«È¯Éô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë
¢££³ÆüÌÜ¡Ê10·î25Æü¡Ë
¥×¥íÌîµå¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼³èÆ°¡õÁÈ¿¥ºî¤ê
¡¡º£ÌîÀèÀ¸¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º»þÂå¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥×¥íÌîµå¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¡ÖS¡õC¡Ê¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Î£³¤Ä¤ËÊ¬¶È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÌîÁÔÂç ¡ÊÌÀ¼£¹ñºÝ°åÎÅÂç¡Ë
