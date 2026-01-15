µÈÅÄÄ®¾¦¹©²ñ¤Ç1000Ëü±ßÄ¶¤Î²£ÎÎÈ¯³Ð 15Ç¯·ÐÍýÃ´Åö¤Î¿¦°÷¤¬´ØÍ¿·Ù»¡¤¬ÁÜºº¡áÀÅ²¬¸©
ÀÅ²¬¸©¤ÎµÈÅÄÄ®¾¦¹©²ñ¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö»þ·ÐÍý¤òÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÎÎ¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËµÈÅÄÄ®¾¦¹©²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¶âÁ¬¤ÎÎ®¤ì¤ËÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÆâÉôÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄÄ®¾¦¹©²ñ¤Ï2025Ç¯7·î4Æü¡¢ËÒÇ·¸¶·Ù»¡½ð¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÎÎ¤Î¼ê¸ý¤ÏÈó¾ï¤Ë¹ªÌ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¤È¯³Ð·Ð°Þ¤ä¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¿¦°÷¤Ï¡¢15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÐÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÀµÈ¯³Ð¸å¤ËµÙ¿¦¤·¡¢2025Ç¯4·îËö¤ËÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¾¦¹©²ñ¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤òÊ£¿ô¿Í¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¸¥ç¥Ö¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¡¢ÆâÉô¡¦³°Éô´Æºº¤Ë¤è¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó500Ëü±ß¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÛºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£