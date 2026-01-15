¡Ú³ÚÅ·¡Û2026Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄøÈ¯É½¡¡ÎãÇ¯Æ±ÍÍ²Æì¤Ç¼Â»Ü¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÎý½¬»î¹ç¡¦¥í¥Ã¥Æ¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ö¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Õ¥¸ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¥ã¥ó¥× 2026¡×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì·³¤Ï²Æì¸©¶âÉðÄ®¡¢Æó·³¤Ï²Æì¸©µ×ÊÆÅçÄ®¤ª¤è¤ÓµÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÉð¥¥ã¥ó¥×¤Ï9Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ¡¢µ×ÊÆÅç¥¥ã¥ó¥×¤Ï4Ç¯Ï¢Â³20²óÌÜ¡¢Æü¸þ¥¥ã¥ó¥×¤Ï4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï2·î15Æü¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÎý½¬»î¹ç¡¢2·î21Æü¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×³µÍ×
¢¡1·³
¡Ú´ü´Ö¡Û2·î1Æü(Æü)¡Á22Æü(Æü)
¡ÚµÙÆü¡Û2·î4Æü(¿å)¡¢9Æü(·î)¡¢13Æü(¶â)¡¢18Æü(¿å)
¡ÚÎý½¬»î¹ç¡Û2·î15Æü(Æü)vsÆüËÜ¥Ï¥à ¸á¸å1»þ(¶âÉðÄ®)
¡Ú¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Û2·î21Æü(ÅÚ)vs¥í¥Ã¥Æ ¸á¸å1»þ(¶âÉðÄ®)
¢¡2·³
°ì»þ¥¥ã¥ó¥×(µ×ÊÆÅç¥¥ã¥ó¥×)
¡ÚÆüÄø¡Û2·î1Æü(Æü)¡Á12Æü(ÌÚ)
¡ÚµÙÆü¡Û2·î4Æü(¿å)¡¢9Æü(·î)
Æó¼¡¥¥ã¥ó¥×(Æü¸þ¥¥ã¥ó¥×)
¡ÚÆüÄø¡Û2·î14Æü(ÅÚ)¡Á3·î1Æü(Æü)¡ÚµÙÆü¡Û2·î18Æü(¿å)¡¢24Æü(²Ð)