ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ31Ç¯¡Ä¿ÌºÒ¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÆÃÈÖÀ©ºî¡¦Ä¹Ê¸¤ÇÁÛ¤¤¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì1¡¦17¡Ø¤³¤Î½Ö´Ö¤Ëµ§¤ë¡Ù
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¤È¤Ê¤ë1·î17Æü¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤³¤Î½Ö´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¤Ëµ§¤ë¡Ù¡ÊÁ°5¡§25¡Á5¡§55¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¡¡³ÆÃÏ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¿ÌºÒÍâÇ¯¤Î1996Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢È¯ºÒ»þ¹ï¤Î¸áÁ°5»þ46Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊüÁ÷¤·¡¢¿ÌºÒ¤Îµ²±¤È¶µ·±¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¡¢ÄÉÅé¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÂë¼èÃÏ¶è¡Ê¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¡Ë¡×¡Ö¿¹ÆîÃÏ¶è¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ë¡×¡ÖÀ¾µÜ»ÔÎ©¹âÌÚ¾®³Ø¹»¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅìÍ·±àÃÏ¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡×¤«¤éÃæ·Ñ¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¶ÉÆâ¤â¡¢¿ÌºÒ¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤Âå¡É¤Î³ä¹ç¤ÏÌó2³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ¶¶Èþ¼ù»á¤Ï¡¢¿ÌºÒ¸å¤Î2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡È¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤Âå¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ¶¶»á¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕµÁ¤ò¸ì¤ë¡£
¢£Âë¼èÃÏ¶è¡Ê¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¡Ë
ÃÏ¿Ì¸å¡¢²ÐºÒ¤¬Â¿È¯¤·¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢ÃÏ¶è¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¡£¿ÌºÒ¤ÎÍâÇ¯¤«¤é°ÖÎîº×¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÖÎîº×¤òÂ³¤±¤ë¼«¼£²ñÄ¹¤Ï¡Ö¡È¿´¤ÎÉü¶½¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÒ³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤¦´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¿¹ÆîÃÏ¶è¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ë
¿¹ÆîÃÏ¶è¤Ï¡¢·úÊª¤Î8³ä¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿ÌºÒ¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö°ÖÎîº×¡×¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÖÎîÈê¤Î¤¢¤ë¸ø±à¤Ë¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÄÉÅé¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¾µÜ¡¦¹âÌÚ¾®³Ø¹»
¿ÌºÒ¤ÇËÜ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»ùÆ¸£µ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹»Æâ¤Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÉü¶½¤Î¾â¡×¤¬¿ÌºÒ¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åËèÇ¯Í»Ö¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾â¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ùÆ¸¤Î·»¡¦ÄÅ¹âÃÒÇî¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ëµ§¤ê¤Î»þ´Ö¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¢£ÅìÍ·±àÃÏ¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë
¿À¸Í»Ô¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅìÍ·±àÃÏ¡£ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÄÉÅé¤äÉü¶½¤òµ§Ç°¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ÖÎî¤ÈÉü¶½¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ï¿ÌºÒµ¾À·¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÌÃÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤í¤¦¤½¤¯¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Î¤â¤È¡¢ÄÉÅé¤Îµ§¤ê¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ Ãæ¶¶Èþ¼ù¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡½¡½¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ã´Åö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÀÕÇ¤´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¼èºà¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Ç¡¢¿ÌºÒ¤«¤é5Ç¯¸å¤Î2000Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×À¤Âå¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÊì¿Æ¤¬Åö»þ¡¢¿À¸Í¡¦»°¥ÎµÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ÆÈïºÒ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾ÀÜ¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÇÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤«¤é¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÀèÇÚ¤È°ì½ï¤Ë¡¢°§»¢¤ò·ó¤Í¤Æ¤´°äÂ²¤äÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¡Ö¿Í¤ÈËÉºÒÌ¤Íè¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Åö»þµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¸ì¤é¤ì¤ëÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤´°äÂ²¤äÈïºÒ¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½30Ç¯¤Ç¡¢¡ÈÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡É¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¼èºàÁê¼ê¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¿ÌºÒ¡È31Ç¯¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¶¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¹Ô»ö¤Î¡Ë»²²Ã¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈïºÒ¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢À¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¡¢¡Öµ²±¤Î·Ñ¾µ¡×¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìß¤Ä¤Âç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¼«¼£²ñÄ¹¤ÏËº¤ìµî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÈá»´¤µ¤òÏÃ¤¹³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆ±¤¸¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤Âå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¤³¤Î½Ö´Ö¤Ëµ§¤ë¡Ù¤ò¤É¤¦¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÀèÆü¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë¤´°§»¢¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÅÄ¶è¡¦Âë¼èÃÏ¶è¤ÇÌß¤Ä¤Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¤¬¼«¼çÅª¤ËÌß¤Ä¤Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤Èº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢Ìß¤òÎÏ¶¯¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬À¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï½»Ì±¤ÎÊý¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆü¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£¤Ç¤â½¸¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂë¼èÃÏ¶è¡×¡Ö¿¹ÆîÃÏ¶è¡×¡ÖÀ¾µÜ¡¦¹âÌÚ¾®³Ø¹»¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅìÍ·±àÃÏ¡×¤«¤éÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
½¸¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ä¡¢±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¢³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÈïºÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î½Ö´Ö¤Ëµ§¤ë¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢¤´°äÂ²¤äÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÄÉÅé¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
