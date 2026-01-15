¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¡Âçºå¥À¥Ö¥ëÁª¤ÎÊý¿Ë¡¢ÁèÅÀ¤Î¡ÈÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡É¤Ëµ¿Ìä¡Ö2²ó¥Î¡¼¡£¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê54¡Ë¤¬15Æü¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤¬½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤òÁèÅÀ¤Ë·Ç¤²¤Æ¡¢2·î¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ÈÆ±Æü¤Ç¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÄ©¤à°Õ¸þ¡£¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ï²áµî2ÅÙ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤¬2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î¾ì¹ç¡¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤Î¹ð¼¨Æü¤Ï1·î22Æü¡¢»ÔÄ¹Áª¤ÏÆ±25Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÝ»³¤Ï¡¢Âçºå¥À¥Ö¥ëÁª¤Ë¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ï°Ý¿·¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£ÅÔ¹½ÁÛ¤Ï2²óµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2²ó¥Î¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È¡Ä¤Ê¤ó¤«¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡£ÈãÈ½¤¹¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤¬ËÍ¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£