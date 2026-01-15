¡Ö¿À¼Ì¿¿¡×TUBEÁ°ÅÄ¤ÎÎÙ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ¶ÂçÊª¡ª¡¡¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTUBE¡×¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡ÖSONY Open in Hawaii¡¡10Ç¯¿¶¤ê¤ËB¡Çz¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¡¤ª²È¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿ÍSONY MUSICÂçÃÝ¤µ¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¤ÈÂçÃÝ»á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖLOVE BEACH¡¡¤«¤ì¤³¤ì40Ç¯¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£3¿Í¤È¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¾¾ËÜ¤Ïºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¤òÌ³¤á¤¿³Ú¶Ê¤òµó¤²ºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿À¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡ÖTUBE¤ÈB'z¤Î¥é¥¤¥Ö³Ý¤±»ý¤Á¤·¤ÆÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤Ê¤É´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯6·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¾¾ËÜ¥µ¥ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£