¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¥í¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤È²¬ÅÄ¤¬µï¼ò²°¤Ç¥µ¥·°û¤ß¤ò¤¹¤ë´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¿ÍÀäÂÐÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â«Çû¤¹¤ë¿ÍÀäÂÐÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ä¸½ºß¤Î¿¦¶ÈÊÁ¡¢ÃËÀ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÍ§¤À¤Á¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¿¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¿¹¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¡È¤³¤Î»Ò¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¹Ô¤³¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¿¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¡ÊÃËÍ§¤À¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥À¥á¡Ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¿¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¤«¤ï¤ê»ä¤Ï²¿¤âÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¿¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤èµÕ¤Ë¡£Â«Çû¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¤É¤³¤Ç°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¤ÃÂ«Çû¤Ë°¦¾ð´¶¤¸¤Þ¤¹¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Ê¤ó¤«¡£¡È¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤³¤Ç°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²¬ÅÄ¤Ï¡ÖµÕ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â«Çû¤µ¤ì¤¿¤é¡Ø»ä¤Î¤³¤È¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¹¤Ï¡Ö·ë¹½Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È²¬ÅÄ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤º¡£²¬ÅÄ¤Ï¡ÖµÕ¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤â¡£¡ÊÈà»á¤¬Â¾¤Î½÷À¤È¡Ë¥ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£