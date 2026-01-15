¥·¥ã¡¼¥×¡¢¼«Æ°¤ÇÊÄ¤Þ¤ëÎ¾Â¦¥É¥¢¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÎäÂ¢¸Ë3µ¡¼ï
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¥É¥¢¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¿·µ¡¹½¡Ö¥ª¡¼¥È¥¯¥í¡¼¥º¤É¤Ã¤Á¤â¥É¥¢¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÎäÂ¢¸Ë3µ¡¼ï¡ÊSJ-XW46R¡¿SJ-XW41R¡¿SJ-PW37R¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯Çä¤ÏSJ-XW41R¤¬1·î29Æü¡¢SJ-PW37R¤¬2·î5Æü¡¢SJ-XW46R¤¬2·î12Æü¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£
SJ-XW46R¡Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡Ë
Æ±µ¡¤ÏÎäÂ¢¼¼¤Ë¶õµ¤¾ô²½µ»½Ñ¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ÉâÍ·¶Ý¤Î½üµî¤Ë¤è¤êÀ¶·éÀ¤Î°Ý»ý¤ò¿Þ¤ë¤Û¤«¡Ê½¸Ãæ¥·¥ã¥ï¡¼¥â¡¼¥ÉÂÐ±þ¡Ë¡¢¹â¼¾¥·¡¼¥ë¥É¹½Â¤¤ÇÌîºÚ¤Î¿åÊ¬¸º¾¯¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥·¥ã¥¥Ã¥ÈÌîºÚ¼¼¡×¤òºÎÍÑ¡£ÍÆÎÌ¤Ï455L¡ÊSJ-XW46R¡Ë¡¿408L¡ÊSJ-XW41R¡Ë¡¿374L¡ÊSJ-PW37R¡Ë¤Î3¥é¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
SJ-XW41R¡Ê¥·¥ë¥¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¿·µ¡¹½¡Ö¥ª¡¼¥È¥¯¥í¡¼¥º¤É¤Ã¤Á¤â¥É¥¢¡×¤Ï¡¢ÎäÂ¢¼¼¥É¥¢¤Î¥Ò¥ó¥¸¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Ò¥ó¥¸¼þÊÕ¤Ë¤é¤»¤ó¾õ¤Î·¹¼Ð¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«¤³Ñ¤¬15¡Á30ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Æ°Åª¤ËÊÄ¤¸¤ë¡£Ä´ÍýÃæ¤Ç¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä»Ò¤É¤â¤Ç¤â·Ú¤¤ÎÏ¤Ç³Î¼Â¤ËÊÄ¤á¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢È¾¥É¥¢¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤äÅÅÎÏ¥í¥¹¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
À¶·éÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¼¼¤Ë¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤òÅëºÜ¡£¥¤¥ª¥ó¤ÎÊü½Ð¤Ë¤è¤ê¸ËÆâ¤ÎÉâÍ·¶Ý¤òÊ¬²ò¡¦½ü¶Ý¤·¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÎäµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼½¸Ãæ¥·¥ã¥ï¡¼¥â¡¼¥É¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥¢³«ÊÄ¤¬Â¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç½¸ÃæÅª¤Ë¥¤¥ª¥óÎÌ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡Ê¸ú²Ì¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
ÊÝÂ¸À¸þ¾å¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ã¥¥Ã¥ÈÌîºÚ¼¼¡×¤òºÎÍÑ¡£¾åÃÊÆ©ÌÀ¥±¡¼¥¹¤Ç²¼ÃÊ¥±¡¼¥¹¤òÌ©ÊÄ¤¹¤ë¹â¼¾¥·¡¼¥ë¥É¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢É÷Åö¤¿¤ê¤È´¥Áç¤òÍÞ¤¨¡¢ÌîºÚ¤Î¿åÊ¬¸º¾¯¤òÍÞÀ©¡£¼ÒÆâ»î¸³¤Ç¤Ï¾®¾¾ºÚ¤Ç¿åÊ¬ÊÝ»ýÎ¨90.6¡ó¡Ê7ÆüÊÝÂ¸¡¢¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÄã²¹¿·Á¯¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï°ìÉôÌîºÚ¤Ç´ÅÌ£À®Ê¬¤ÎÁý²Ã¡ÊÎã¡§¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÇÌó10¡ó¡¢¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SJ-PW37R¡Ê¥À¡¼¥¯¥¢¥Ã¥·¥å¥°¥ì¡¼¡Ë
SJ-PW37R¡Ê¥·¥ë¥¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤È½Å¤µ¤Ï¡¢SJ-XW46R¤¬Éý600¡ß±ü¹Ô699¡ß¹â¤µ1,834mm¡¿89kg¡¢SJ-XW41R¤¬Éý600¡ß±ü¹Ô650¡ß¹â¤µ1,834mm¡¿85kg¡¢SJ-PW37R¤¬Éý600¡ß±ü¹Ô650¡ß¹â¤µ1,755m¡¿73kg¡£·î»ºÂæ¿ô¤Ï³Æ1ËüÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
