¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤âÇÐÍ¥ 36ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê3¿Í¡×²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
Ãç¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ËºÂ¤ê¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Netflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡©¡×¤Èµ¤·¡¢¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥Õ¡¼¥É¤òÆ¬¤«¤éÈï¤Ã¤¿Ãç¤È¡¢Â©»Ò¤È»×¤ï¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÃçÎ¤°Í¼Ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê3¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãç¤ÈÃæÈø¤Ï2013Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
