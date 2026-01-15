ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥æー¥í¥É¥ë£±½µ´Ö£´¡¥£µ¡óÉÕ¶á¤ËÍî¤ÁÃå¤¯
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.68¡¡4.49¡¡6.93¡¡5.34
1MO¡¡8.93¡¡5.19¡¡7.76¡¡5.93
3MO¡¡9.04¡¡5.53¡¡7.91¡¡6.37
6MO¡¡9.24¡¡5.86¡¡8.16¡¡6.91
9MO¡¡9.36¡¡6.17¡¡8.40¡¡7.30
1YR¡¡9.37¡¡6.37¡¡8.51¡¡7.52
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.01¡¡6.72¡¡5.81
1MO¡¡8.10¡¡7.48¡¡6.37
3MO¡¡8.37¡¡8.06¡¡6.72
6MO¡¡8.86¡¡8.60¡¡7.04
9MO¡¡9.18¡¡8.97¡¡7.30
1YR¡¡9.31¡¡9.16¡¡7.44
Åìµþ»þ´Ö16:34¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±½µ´Ö¤Ï£´¡¥£´£¹¡ó¤ÎÄã¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¡£ÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥É¥ëÇä¤ê°µÎÏ¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹¤¬¤ëÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ò·Ù²ü¤·¤¿¥É¥ëÇã¤¤°µÎÏ¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÁê¾ì¤Ïç±Ãå´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
