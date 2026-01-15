Åì¼Ç¤Î»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤Ë²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ê¤É´«¹ð¡¡¸ø¼è°Ñ
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Åì¼Ç¤Î»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¼ÀÁË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë´«¹ð¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì¼Ç¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î¡ÖÅì¼Ç»º¶Èµ¡´ï¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¡ÖÅì¼Ç¥Û¥¯¥ÈÅÅ»Ò¡×¤Ç¤¹¡£2¼Ò¤ÏÊ£¿ô¤Î²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹´ü´ÖÈ¯Ãí¤·¤Ê¤¤»º¶ÈÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤äÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë»È¤¦¶â·¿¤òÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢½Å¤µ¤¬500¥¥í¤¢¤ëÂç·¿¤Î¤â¤Î¤ä¡¢2002Ç¯¤«¤éÄ¹´ü¤ËÊÝ´É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¶â·¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¼Ò¤Ï¤É¤Á¤é¤âÅì¼Ç¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÅì¼Ç¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½¾¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏÅì¼ÇËÜÂÎ¤Ë¤â²þÁ±¤òµá¤á¤ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£