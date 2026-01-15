¡È¥é¥Ã¥¡¼¤À¤±¡É¤ÇÀ¸¤È´¤¯À®¤ê¹Ô¤Ç¤¤»¤ÎM1²¦¼Ô·Ý¿Í¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏºÍÇ½¤ä¤ï¡×ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬µÕ¤Ë´¶¿´
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¾ÎÏËÜ´ê¤¹¤®¤ëÀ¸¤Êý¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022²¦¼Ô¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê42¡Ë¤È²ÏËÜÂÀ¡Ê41¡Ë¤¬·ÝÇ½ÍúÎò½ñ¥Ü¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎ®¤ì¡£
¡¡²ÏËÜ¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤¤¿ÃÛÃÏ¤Î¼÷»ÊÅ¹¤ò¡Ö1¥«·î¤ÇÌëÆ¨¤²¤·¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¸ýÂð¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤â¡¢2½µ´Ö¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²¬»³¤ØÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿²ÏËÜ¤¬¡¢Îø¿Í¤Î½¢¿¦¤ËÊØ¾è¤·¤ÆºÆ¤Ó¾åµþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤òÀ®¤ê¹Ô¤¤ËÇ¤¤»¤ëÀ¸¤ÍÍ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏºÍÇ½¤ä¤ï¡×¤È¾Ð¤¤Êø¤ì¤ë¡£
¡¡M¡Ý1²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¸å¤â¡¢²ÏËÜ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë2²ó½Ð¤¿¤éÉ÷¼Ù¤Ò¤¯¡×¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÇú¾Ð¡£²¦¼Ô¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×¤ÇÀ¸¤È´¤¯²ÏËÜ¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£