¡¡³ÚÅ·¤¬15Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1·³¤Ï²Æì¸©¶âÉðÄ®¡¢2·³¤Ïµ×ÊÆÅçÄ®¡¢µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¢£1·³
¶âÉð¥¥ã¥ó¥×
¡¦»ÈÍÑµå¾ì:¶âÉðÄ®¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê²Æì¸©¹ñÆ¬·´¶âÉðÄ®»ú¶âÉð11053¡Ë
¡¦½É¼Ë:¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡¡²Æì¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ¡Ê²Æì¸©Ì¾¸î»Ô´îÀ¥1490¡½1¡Ë
¡¦´ü´Ö:2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á22Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨µÙÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë:2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢18Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦Îý½¬»î¹ç
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹vs.ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º13:00¡¡¡Ê¶âÉðÄ®¡Ë
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÀï
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹vs.ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º13:00¡¡¡Ê¶âÉðÄ®¡Ë
¢¨¾åµ¤Ï³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¼çºÅ»î¹ç¤Î¤ß
¢£2·³
µ×ÊÆÅç¥¥ã¥ó¥×
¡¦»ÈÍÑµå¾ì:µ×ÊÆÅçÌîµå¾ì¡Ê²Æì¸©Åç¿¬·´µ×ÊÆÅçÄ®Ä»Åç100ÈÖÃÏ¡Ë
¡¦½É¼Ë:µ×ÊÆÅç¥¤¡¼¥Õ¥Ó¡¼¥Á¥Û¥Æ¥ë¡Ê²Æì¸©Åç¿¬·´µ×ÊÆÅçÄ®¼ÕÌ¾Æ²548¡Ë
¡¦´ü´Ö:2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨µÙÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë:2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢9Æü¡Ê·î¡Ë
Æü¸þ¥¥ã¥ó¥×
¡¦»ÈÍÑµå¾ì:¤ªÁÒ¥öÉÍÁí¹ç¸ø±àÌîµå¾ì¡ÊµÜºê¸©Æü¸þ»Ôºâ¸÷»û1942¡Ë
¡¦½É¼Ë:¥Ù¥ë¥Õ¥©¡¼¥ÈÆü¸þ¡ÊµÜºê¸©Æü¸þ»Ô¾åÄ®7¡½3¡Ë
¡¦´ü´Ö:2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨µÙÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë:2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢24Æü¡Ê²Ð¡Ë