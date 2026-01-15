¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç120Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤Î¥é¥¯¥í¥¹½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬7·îÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±³èÌöÀÀ¤¦
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÄÉ²Ã¶¥µ»¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¥é¥¯¥í¥¹¡£
¤³¤Î²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤±¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2028Ç¯¤Î¥í¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢120Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¥µ»¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¥é¥¯¥í¥¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¡¢ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬2026Ç¯7·î¡¢Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£ÅÄÎÜÆàÁª¼ê¤¬³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄÎÜÆàÁª¼ê¡§
º£²óÆüËÜ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£