¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âè1ÃÆT¥·¥ã¥Ä22ÊÁ¤¬3·î16Æü¤ËÈ¯Çä¡Ö¤³¤Áµµ¡×¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¡¢¡Ö¶â¥«¥à¡×¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÌ¾ºî¤¬T¥·¥ã¥Ä¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤è¤ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤ò3·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾ºî¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£100ÊÁ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤«¤é¡Ö¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡×¡¢¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¡¢¡ÖÍ©¡úÍ·¡úÇò½ñ¡×¡¢¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤«¤é¤Ï¡ÖGANTZ¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×/¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´－ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý－¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É·×11ºîÉÊ22ÊÁ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
