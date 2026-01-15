Ä¹Ìî¸©¾®³¤Ä®¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¡×¡¢1·î17Æü³«ºÅ
¡¡TC¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï1·î17Æü14¡Á19»þ¤Ë¡¢Vitalize¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¾®³¤Ä®¡Ê¤³¤¦¤ß¤Þ¤Á¡Ë¤Î¼«Á³¡¦¿©¡¦¿Í¡¦Ê¸²½¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Þ¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ëÂÎ´¶¡£¡½¤Þ¤Á¤Î¶õµ¤¤´¤È´¶¤¸¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¡½ Ä¹Ìî¸© ¾®³¤Ä®ÊÔ¡×¤ò¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹AP ¿·¶¶¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î3³¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¡¢ÍÎÁ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀ¸³è¼Ô¤¬¡Öµ¢¾Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´Ø¤ï¤ë¡×·Á¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤äÃÏÊý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÄó¶¡¤·¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¿©¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®³¤Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÔ»ÔÉô¤Î¿Í¡¹¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³¤Ä®¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤äÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¤ª¤´¤Ã¤Ä¤©¡ª¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç¡¢°È³ÝÆ¦¤äÇòÎïÂû¤È¤¤¤Ã¤¿´õ¾¯¤ÊÃÏ¸µ¿©ºà¤Î»î¿©¡¦ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ä¼òÂ¤¤Î»î°û¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡¢ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¾Æ¤°ò¤ä¤ª¤ä¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ìó10Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¾®³¤Ä®¤ÎÄ®Ä¹¤¬Íè¾ì¤·¤ÆÆÃ»ºÉÊ¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÄ¾ÀÜÃí¤°ÂÎ¸³¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëË×Æþ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¾®³¤Ä®¤Î¼«Á³¤äÉ÷·Ê¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¡Ö¿¹¤È¸Ð¤Î¤Þ¤Á¡×¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ä®Ìò¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¼ÂºÝ¤ËÄ®¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë°Ü½»¡¦Êë¤é¤·ÁêÃÌ¥Ö¡¼¥¹¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾®³¤Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀ¸³è¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö°Ü½»¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡ªÊë¤é¤·¤È¿¦¤Î¥Û¥ó¥Í¡×¡Ê14»þ15Ê¬¡Á15»þ¡Ë¡¢¡Ö¿®½£¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡©¼«Á³¤È¥¢¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤³¤¦¤ßÂÎ¸³¡×¡Ê15»þ15Ê¬¡Á16»þ¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥Ö¥ë¥¿¥¦¥ó¡¦¤³¤¦¤ß¡×¡Ê16»þ15Ê¬¡Á17»þ¡Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤ßÃÏÊýÁÏÀ¸¡Á¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Ë¤Ï¡Á¡×¡Ê17»þ15Ê¬¡Á18»þ¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¸©¾®³¤Ä®¤ÏÈ¬¥ö³Ù¤ÎÅìÏ¼¡¢É¸¹â800¡Á1200m¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¿¹¤È¸Ð¤Î¤Þ¤Á¡×¡£Ä®¤ÎÃæ¿´¤òÀ¶Î®¡¦Àé¶ÊÀî¤¬Î®¤ì¡¢¾¾¸¶¸Ð¤äÇò¶ðÃÓ¤Ê¤É¤Î¸Ð¾Â¡¢¹Âç¤Ê¹â¸¶¤ä¸¶À¸ÎÓ¤¬¹¤¬¤ë¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤äÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¡¢À±¶õ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÄ¹Ìî¸©¾®³¤Ä®¤Î¼«Á³¡¦¿©¡¦¿Í¡¦Ê¸²½¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë
