£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ô£È£Å £Á£Ì£Æ£Å£Å¡×Ê¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ¡¡³¤³°¸ø±éÄÌ¤¸¡È²»³Ú¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹ñºÝÅª¤Ê²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÉ¾²Á

¡¡²»³Ú¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÍÊª¤òÊ¸²½Ä£¤¬¾Î¤¨¤ë¾Þ¡£¤¢¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¼õ¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡£±·î£±£µÆü¡¢É½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡ÖÊ¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¡×¡£ÆüËÜÊ¸²½¤Î³¤³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢Ê¸²½³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£¹¤Î¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï£³¿ÍÁÈ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¡Ö£Ô£È£Å £Á£Ì£Æ£Å£Å¡×¤Î»Ñ¤â¡£
³¤³°¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¡¢²»³Ú¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹ñºÝÅª¤Ê²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µîÇ¯¡¢½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¾Þ¡Ö£Í£Õ£Ó£É£Ã £Á£×£Á£Ò£Ä £Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤òÁÏÀß¤·¤¿ÃÄÂÎ¤âÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£