£²·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»¡¤¬ÉÔ¿³Êª¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·±Îý¤Ï¡¢ÇúÇËÍ½¹ð¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥í¥Óー¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÉÔ¿³¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£²·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥íËÉ»ß¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
·±Îý¤Ç¤ÏÆ»·Ù¤ÎÇúÈ¯ÊªÂÐ±þÀìÌçÉôÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ½èÍý¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð·ÙÈ÷²Ý¡¡À¥¸Íµ®Çî²ÝÄ¹¡Ë¡ÖÌ±´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÉÔ¿³¼Ô¡¦ÉÔ¿³Êª·ï¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ï´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ÇÍèÆ»¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ï¥Æ¥íÂÐºö¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
