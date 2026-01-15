¤Ô¤¢¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¿·Àß¡¡Âè1ÃÆÏ¢ºÜºî¤Ï¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É¤¬²áÊÝ¸î¤ËÅ®°¦¡Ä¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×ÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®
¡¡¤Ô¤¢¤¬¤¤ç¤¦15Æü¡¢¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖCOMIC LuPIA¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥ë¥Ô¥¢¡Ë¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¡£½÷À¸þ¤±Îø°¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²áÊÝ¸î¤Ê¥¤¥±¥ª¥¸²¦ÄïÅÂ²¼¤¬Å®°¦¡ª¡ªÉ½»æ¥«¥Ã¥È
¡¡¡ÖCOMIC LuPIA¡×¤Ï¡¢¡ÈÆÉ¤à¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¿´¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ëÊª¸ìÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Å®°¦¡¦°ÛÀ¤³¦Îø°¦¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¦ºîÉÊ¤ò¼´¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ËÄ¹¤¯»Ä¤ëÊª¸ì¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè1ÃÆºîÉÊ¤È¤·¤ÆÆ±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¥¤¥±¥ª¥¸²¦ÄïÅÂ²¼¤È¤ÎÇò¤¤·ëº§¡¡¡Á·¯¤ò°¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿Ã¶ÆáÍÍ¤¬²áÊÝ¸î¤ËÅ®°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡Á¡Ù¡Êºî²è¡§¸ÞÅÄË·¼ç¡¿¸¶ºî¡§É¹±«¤½¤é¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§m/g¡Ë¤Ï¡¢´Å¤¤Îø°¦Êª¸ì¡£¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¤ÎÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÂèÆóÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡£
¡¡º§Ìó¼Ô¤Î²¦ÂÀ»Ò¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ë¤«¤éÆÍÁ³º§Ìó¤òÇË´þ¤µ¤ì¡¢µï¾ì½ê¤ò¼º¤¤¡¢»à¤ò¤â³Ð¸ç¤·¤¿Çì¼ßÎá¾î¥¹¥Æ¥é¡£º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢20ºÐÇ¯¾å¤Ç½Â¤¤¡¢²¦Äï¥¸¥§¥é¥ë¥É¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Îµáº§¡£¡ÈÇò¤¤·ëº§¡É¡¢¤¿¤À¤Î·Á¼°¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤Ï²¿¤«¤ÈÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¡¢´í¸±¤«¤é¼é¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÅ®°¦Á´³«!?ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¥¤¥±¥ª¥¸ÅÂ²¼¤È¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶Äã¤á¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¸å¡ÖCOMIC LuPIA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤ò½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¡£2·î°Ê¹ß¡¢¿·Ï¢ºÜ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
