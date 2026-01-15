¡Ö¥¹¥¥ë¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¤³¤¦¸«¤¨¤ÆÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¡×M1²¦¼Ô¥³¥ó¥Ó¡¢¸ß¤¤¤ËÁêÊý¤³¤¤ª¤í¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ÇÆÇÀå¤òÅÇ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÊüÁ÷35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô50¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥Ü¡¼¥É¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÍÌ¾¿Í¡É¤ò»ØÌ¾¤·¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¥²¥¹¥È¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê42¡Ë¤È²ÏËÜÂÀ¡Ê41¡Ë¡£¤Þ¤º¤Ï·ÝÇ½ÍúÎò½ñ¥Ü¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡¡²¬»³½Ð¿È¤Î2¿Í¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤ÉÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÇÍ§¿Í¤Ë¡£¡Ö¤³¤¦¸«¤¨¤ÆÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ÏËÜ¤Ë¡¢°æ¸ý¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ç¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÆÇÀå¤òÅÇ¤¯¡£2¿Í¤Î±þ½·¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ï¥¹¥´¥¤¤³¤È¡×¤È²ÏËÜ¤Î¥¥ã¥é¤ËÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÑÍ÷¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¥¤¥é¤Ä¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢°æ¸ý¤¬²ÏËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¤¥é¤Ä¤¯¤È¤«¤Î¼¡¸µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤µ¤¯Îö¡£°æ¸ý¤Ï¥Í¥¿¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÁêÊý¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿M¡Ý1Í¥¾¡¥Í¥¿¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£