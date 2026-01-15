²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¡¡½°±¡Áª¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¤¢¤¤é¤á¤º¡ÖÀ¥¸ÍºÝ¤ÎËèÆü¡£¸½¾õ£´¿Í¡×
¡¡²ÏÂ¼¤¿¤«¤·½°±¡µÄ°÷¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÊ¿´äÀ¬¼ù½°±¡µÄ°÷¤ò°¦ÃÎ£³¶è¤ËÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿´ä»á¤ÏºòÇ¯¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¡£ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼»á¡¢ÃÝ¾åÍµ»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬·ëÀ®¤·¤¿½°±¡²ñÇÉ¡Ö¸ºÀÇÊÝ¼é¤³¤É¤â¡×¤ËÆþ²ñ¤·¡¢Àè·î¤Ë¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÃÏÈ×¤ÎÂçºå£¸¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñÂØ¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÅÞ·ëÀ®¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤ÎÍ×·ï¤È¤Ê¤ë£µ¿Í¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÀ¥¸ÍºÝ¤ÎËèÆü¤Ç¡¢¼ò¤Î¤Þ¤Ê¤¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Àï¤¤¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼¨¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£½ôÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾õ£´¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤Î¿·ÅÞ¤Ë¤Ï¡Ö²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£°¦ÃÎ£±¶è¤Ë²ÏÂ¼»á¡¢Æ±£±£µ¶è¤ËÃÝ¾å»á¤é¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àµ¼°È¯É½¤Ï¸åÆü¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¤È¤·¤Æ¡¢£±£°¿Í¤°¤é¤¤¤Ï¸øÇ§¸õÊä¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£