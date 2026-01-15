¡Ú²ÖÊ´¾É¡Û2026Ç¯ËÜ³ÊÈô»¶¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é? ÎÌ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÍ½ÁÛ
¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥º¤Ï1·î14Æü¡¢¡ÖÂè»°²ó²ÖÊ´Èô»¶Í½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ûÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï³µ¤ÍÊ¿Ç¯ÊÂ¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤äÃÙ¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ
¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÙÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á(µÙÌ²ÂÇÇË)¡¢´¨¤µ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤ÆÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤È²ÖÊ´¤òÈô¤Ð¤·»Ï¤á¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åß¤ÎÅ¬ÅÙ¤Ê´¨¤µ¤È½Õ¤Îµ¤²¹¤Î¾å¾º¤¬Èô»¶³«»Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯12·î¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¼¡¡¹¤ÈÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢12·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢µÙÌ²ÂÇÇË¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÅö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â¤ä¤äÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼þ´üÅª¤Ê´¨µ¤¤ÎÆî²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ1·î¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤«Ê¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¡¢µÙÌ²ÂÇÇË¤Ë»ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£2·îÁ°È¾¤ÏËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤ÏÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï³µ¤ÍÊ¿Ç¯ÊÂ¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤äÃÙ¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤À¡£
2·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¶å½£ËÌÉô¤äÀÅ²¬¡¢´ØÅìÆîÉô¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Î¹ÈÏ°Ï¤ÇÈô»¶¤¬³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Èô»¶¥¨¥ê¥¢¤Ï¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¡£3·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìËÌËÌÉôÆüËÜ³¤Â¦¤Î³ÆÃÏ¤Ç¤âÈô»¶¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥é¥«¥Ð²ÖÊ´¤Ï4·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÎÈô»¶¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»ÏÍ½ÁÛ
¡û¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï2·îÃæ½Ü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÈô»¶
¥¹¥®²ÖÊ´¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÈô»¶¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¶å½£¤äÅì³¤¡¢´ØÅì¡¦»³Íü¤Ç2·îÃæ½Ü¡Á3·îÃæ½Ü¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤ä¶áµ¦¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¡Á3·îÃæ½Ü¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ËÌÎ¦¡¦Ä¹Ìî¤äÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï3·î¾å½Ü¡Á²¼½Ü¡¢ÅìËÌËÌÉô¤Ç¤Ï3·îÃæ½Ü¡Á4·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤Ï2·îº¢¤ÎÅ·¸õ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¡¢À²¤ì¤ÆÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£3·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬½ù¡¹¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÈô»¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤Ç3·îÃæ½Ü¡Á4·îÃæ½Ü¡¢¶áµ¦¤ä´ØÅì¡¦»³Íü¤Ç3·î²¼½Ü¡Á4·îÃæ½Ü¡¢Åì³¤¤Ç3·î²¼½Ü¡Á4·î²¼½Ü¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌÆîÉô¤Ç4·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËÌÎ¦¡¦Ä¹Ìî¤äÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï¥Ò¥Î¥¤Î¼ùÌÚ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¥·¥é¥«¥Ð²ÖÊ´¤¬ËÜ³ÊÈô»¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢4·î²¼½Ü¡Á5·î²¼½Ü¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Æ»Æî¤äÆ»±û¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤È½Å¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ
¡ûÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÍ½ÁÛ
2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÏÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç2025Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯ÊÂ¤«Á°Ç¯¤ò²¼²ó¤ëÍ½ÁÛ¡£2025Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»³Íü¤äÄ¹Ìî¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌËÌÉô¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç200%¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¡¢½©ÅÄ¤Ç¤Ï600%¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÅìËÌËÌÉô¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¶áÇ¯Èô»¶ÎÌ¤ÎÊÑÆ°¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢2026Ç¯¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬Á°Ç¯ÊÂ¤«Á°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯¡¢2025Ç¯¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂçÎÌÈô»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬È¾¸º¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç118%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤À¡£
Ê¿Ç¯(2016¡Á2025Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÈô»¶ÎÌ)Èæ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅìËÌËÌÉô¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï150%¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï128%¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
²ÖÊ´Èô»¶·¹¸þ
¡ûËÌ³¤Æ»¡¢¥·¥é¥«¥Ð²ÖÊ´¤Ï4·îÃæ½Ü¤è¤êÈô»¶³«»Ï
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÅß¤«¤é½Õ¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ç¡¢4·î°Ê¹ß¤Î´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥é¥«¥Ð²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁá¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Æ»Æî¤äÆ»±û¤Ê¤ÉÁá¤¤½ê¤Ç¤Ï4·îÃæ½Ü¡¢Æ»ËÌ¤äÆ»Åì¤Ç¤â4·î²¼½Ü¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥·¥é¥«¥Ð²ÖÊ´¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³ÊÈô»¶¤ÏÆ»Æî¤äÆ»±û¤Ç4·î²¼½Ü¡Á5·î¾å½Ü¡¢Æ»Åì¤äÆ»ËÌ¤Ç¤Ï5·î¾å½Ü¡Á²¼½Ü¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¶áÇ¯¤ÏÈô»¶³«»Ï¸å¡¢¿ôÆü¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢4·î¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÂÐºö¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¥·¥é¥«¥Ð²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¡¢Ê¿Ç¯¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÈô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖÉ½Ç¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Î¥·¥é¥«¥Ð²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ297%¡¢Ê¿Ç¯Èæ148%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈô»¶ÎÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÀ²¤ì¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
¡ûÅìËÌËÌÉô¡¢3·î¾å½Ü¤è¤ê¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï
12·î¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1·î°Ê¹ß¤Ï¼þ´üÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÌ²ÂÇÇË¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£2·îÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3·î¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤é¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¡¢3·î¾å½Ü¤Ë²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ï3·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£4·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¡¢Ê¿Ç¯¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÈô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖÉ½Ç¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î368%¡¢Ê¿Ç¯¤Î149%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ëÈô»¶ÎÌ¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£ÆÃ¤ËÀ²¤ì¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅìËÌËÌÉô¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈô»¶¤·¤Ê¤¤¡£
ÅìËÌËÌÉô¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
¡ûÅìËÌÆîÉô¡¢²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÌó1.3ÇÜ¤Î¡ÖÉ½Ç¯¡×
12·î¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1·î°Ê¹ß¤Ï¼þ´üÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÌ²ÂÇÇË¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£2·îÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3·î¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤é¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¡¢2·î²¼½Ü¤«¤é3·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ï3·î¾å½Ü°Ê¹ß¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥Î¥¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤Ï4·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÈô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖÉ½Ç¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î126%¡¢Ê¿Ç¯¤Î121%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£À²¤ì¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤À¡£
ÅìËÌÆîÉô¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
¡û´ØÅì¡¦»³Íü¡¢2·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¤ËÈô»¶³«»Ï
12·î¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1·î¤Ï¼þ´üÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÌ²ÂÇÇË¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿2·î¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï³µ¤Í²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÊÂ¤Ç¡¢2·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ï2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥Î¥¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·îÃæ½Ü¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï³µ¤ÍÁ°Ç¯ÊÂ¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤À¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÈô»¶ÎÌ¤ÎÊÑÆ°¤¬¾®¤µ¤¯É½Ç¯/Î¢Ç¯¤Î·¹¸þ¤¬Èæ³ÓÅªÉÔÌÀÎÆ¤À¤¬¡¢Á°Ç¯²Æ¤¬²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¡¢Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î123%¡¢Ê¿Ç¯¤Î120%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£ÆÃ¤Ë¡¢»³Íü¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç245%¤È²ÖÊ´¤¬Â¿¤¯Èô»¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À²¤ì¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
´ØÅì¡¦»³Íü¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
¡ûËÌÎ¦¡¦Ä¹Ìî¡¢2·î²¼½Ü¤è¤êÈô»¶³«»Ï
12·î¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1·î°Ê¹ß¤Ï¼þ´üÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÌ²ÂÇÇË¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Èô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤2·î¤Îµ¤²¹¤Ï½ù¡¹¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï³µ¤Í²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÊÂ¤«Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤ä¤äÃÙ¤¯¡¢2·î²¼½Ü¤Ë²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ï3·î¾å½Ü°Ê¹ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥Î¥¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤Ï4·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¡¢Ê¿Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¸©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÈô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖÉ½Ç¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î197%¡¢Ê¿Ç¯¤Î152%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤À¡£Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈô»¶ÎÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ËÌÎ¦¡¦Ä¹Ìî¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
¡ûÅì³¤¡¢2·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¤ËÈô»¶³«»Ï
12·î¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1·î¤Ï¼þ´üÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÌ²ÂÇÇË¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Èô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤2·î¤Îµ¤²¹¤Ï½ù¡¹¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï³µ¤Í²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÊÂ¤«Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤ä¤äÃÙ¤¯¡¢2·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ï2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥Î¥¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·î²¼½Ü¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Á°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿»°½Å¤Ç¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç2026Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢2025Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿´ôÉì¤Ç¤Ï2026Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î130%¡¢Ê¿Ç¯¤Î132%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£À²¤ì¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìËÌ¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
¡û¶áµ¦¡¢Á°Ç¯²Æ¤ÎµÏ¿ÅªÌÔ½ë¤¬¡ÖÎ¢Ç¯¡×·¹¸þ¤òÎ¿²ï
12·î¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1·î¤Ï¼þ´üÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÌ²ÂÇÇË¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Èô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤2·î¤Îµ¤²¹¤Ï½ù¡¹¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï³µ¤Í²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÊÂ¤Ç2·îÃæ½Ü¤Ë²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ï2·î²¼½Ü°Ê¹ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥Î¥¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·îÃæ½Ü¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç2025Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¡¢Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¡ÖÎ¢Ç¯¡×·¹¸þ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤¬¤³¤Î¡ÖÎ¢Ç¯¡×·¹¸þ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î118%¡¢Ê¿Ç¯¤Î138%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£À²¤ì¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¶áµ¦¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
¡ûÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢2·îÃæ½Ü¤ËÈô»¶³«»Ï
12·î¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1·î¤Ï¼þ´üÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÌ²ÂÇÇË¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Èô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤2·î¤Îµ¤²¹¤Ï½ù¡¹¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï³µ¤Í²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÊÂ¤Ç2·îÃæ½Ü¤Ë²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ï2·î²¼½Ü°Ê¹ß¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥Î¥¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤Ï3·îÃæ½Ü¤«¤é4·îÃæ½Ü¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç2025Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ´°è¤ÇÁ°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤Ï¡ÖÎ¢Ç¯¡×·¹¸þ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤¬¤³¤Î¡ÖÎ¢Ç¯¡×·¹¸þ¤ò´ËÏÂ¤Þ¤¿¤ÏÁê»¦¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î89%¡¢Ê¿Ç¯¤Î115%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£À²¤ì¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÂçÎÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¥¹¥®Íº²Ö²Ö²êÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍº²Ö²Ö²ê¤ÎÎÌ¤¬Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Í½ÁÛÈô»¶ÎÌ¤Î°ìÉô¤òÁ°²óÈ¯É½(12·î3Æü)¤«¤é²¼Êý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
¡û¶å½£¡¢Á°Ç¯¤«¤é¸º¾¯¤âÊ¿Ç¯Ä¶¤¨¤ÎÈô»¶¤ËÃí°Õ
12·î¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1·î¤Ï¼þ´üÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÌ²ÂÇÇË¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Èô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤2·î¤Îµ¤²¹¤ÏÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬´Ë¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï»þ´ü¤Ï³µ¤Í²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÊÂ¤«Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤ä¤äÃÙ¤¯¡¢2·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ï2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÈô»¶³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤ËËÜ³ÊÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥Î¥¤ÎËÜ³ÊÈô»¶¤Ï3·îÃæ½Ü¤«¤é4·îÃæ½Ü¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾È»þ´Ö¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç2025Ç¯¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¡¦Ê¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊ¡²¬¤äº´²ì¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂçÎÌÈô»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤ÏÁ°Ç¯¤è¤êÈô»¶ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÎ¢Ç¯¡×·¹¸þ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢²ÖÊ´¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ¸Ä¹¤ËÅ¬¤·¤¿Å·¸õ¤¬¤³¤Î¡ÖÎ¢Ç¯¡×·¹¸þ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î65%¡¢Ê¿Ç¯¤Î119%¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤À¡£Ê¡²¬¤äº´²ì¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÈô»¶ÎÌ¤¬¤Û¤ÜÈ¾¸º¤¹¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÈô»¶ÎÌ¤ÇËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¶å½£¤ÎËÜ³ÊÈô»¶Í½ÁÛ/Èô»¶ÎÌ
