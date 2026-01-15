µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢1°Ì¤Ï? - 2°ÌÊÛÅö¡¢3°Ì¥Ñ¥¹¥¿
R&G¤Ï1·î14Æü¡¢¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î8Æü¡Á9Æü¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×
µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ
¼Ò²ñ¿Í¤ÎÃË½÷500¿Í¤Ë¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë(43.6%)¡×¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¡Öºî¤êÃÖ¤¤ò¿©¤Ù¤ë(21.2%)¡×¡¢3°Ì¡Ö¼ê·Ú¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë(20.6%)¡×¡¢4°Ì¡Ö³°¿©¤¹¤ë(19.4%)¡×¤¬20%Á°¸å¤ÇÂ³¤¯¡£¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ä¡ÖÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤ËÈÕ¸æÈÓ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¤¿¤À´°Á´¤Ë³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÍê¤ê¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öºî¤êÃÖ¤¡×¡Ö´ÊÃ±¤Ë¼«¿æ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Î¿©»ö¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡û1°Ì¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×
¡¦¡Öµ¢Âð»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤Æü¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÊÛÅö¤äÁÚºÚ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤µ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Î¤¿¤á¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(30Âå ÃËÀ)
¡¦¡Ö»Å»ö¤Çµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢¼«¿æ¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç²¿¤«·Ú¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤ÆºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¥µ¥é¥À¡Ù¡Ø¥¹¡¼¥×¡Ù¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡×(40Âå ½÷À)
µ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤äÍ·¤Ó¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£ÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿æ¤¹¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ä´Íý¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ªÊÛÅö¤äÁíºÚ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¢Âð¸å¤¹¤°¤Ë¿©»ö¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö·Ú¤¤¿©»ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿©»ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
¡û2°Ì¡Öºî¤êÃÖ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¡×
¡¦¡Ö¾ï¤ËÎäÅà¸Ë¤Ëºî¤êÃÖ¤¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×(30Âå ÃËÀ)
¡¦¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ï¡¢Ä«¤Î¤¦¤Á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£µ¢Âð¸å¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Ááµ¯¤¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(30Âå ½÷À)
¡ÖË»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¿©»ö¤Î¼Á¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¡¢ºî¤êÃÖ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£ºî¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ì£¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ÎäÅà¡¦ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÁÍý¤ò²¹¤á¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¼ê´Ö¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Æü¾ïÅª¤Êºî¤êÃÖ¤¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¡ÖÄ«¤Î¤¦¤Á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¡ÖÁ°Æü¤ËÆó¿©Ê¬ºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û3°Ì¡Ö¼ê·Ú¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×
¡¦¡Ö²È¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¢¤ë¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×(30Âå ½÷À)
¡¦¡Ö¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×(40Âå ÃËÀ)
¡¦¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×(50Âå ½÷À)
ÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤äÄ´Íý¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¡×¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¡×¤Ê¤É¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ï¿´¶¯¤¤Â¸ºß¡£¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤ÏÊÝÂ¸´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢²È¤ËÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡û4°Ì¡Ö³°¿©¤¹¤ë¡×
¡¦¡ÖÃÙ¤¤Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³°¿©¡£³°¤Ç¿©»ö¤·¤Ä¤Ä¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡×(30Âå ½÷À)
¡¦¡Ö³°¿©¤·¤Þ¤¹¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¹¤®¤Æ¡¢ºî¤ëµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¤¤·ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ë¤â°¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×(30Âå ½÷À)
¡¦¡Ö¤µ¤Ã¤È³°¿©¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡×(50Âå ÃËÀ)
³°¿©¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö³Ú¤Ç´ÊÃ±¡×¤Ê¤³¤È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡Ö¿©¤Ù»Ï¤á¤Î»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¿¦¾ì¤Î¶á¤¯¤Ê¤É¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤«¤éµ¢¤ì¤Ð¡¢¶õÊ¢¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤«¤é¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤â¶õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡û5°Ì¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤ò¼«¿æ¤¹¤ë¡×
¡¦¡Ö¤¦¤É¤ó¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ë¤¹¤°¤Ëºî¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ë¡×(30Âå ½÷À)
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤ººî¤ë¡£¤ªÁÚºÚ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(40Âå ½÷À)
¡¦¡ÖÍ¼¿©ºàÎÁ¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÇã¤¤Êª¤Ï³°Ãí¡£30Ê¬¤Ç2¡Á3ÉÊ¤¬ºî¤ì¤ë»þÃ»¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¼ÑÊª¤Ê¤É¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¾Ê¤¤¤Æ¡¢ßÖ¤áÊª¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×(50Âå ½÷À)
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¼êºî¤ê¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤Ç¤â¼«¿æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤¿¤Àµ¢Âð»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¿©»ö»þ´Ö¤âÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«¿æ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö´ÊÃ±¤ÊÎÁÍý¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¶Å¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¥Ã¥È¤´¤È¤Ë¸¥Î©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Î»Ä¤êÊª¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤ë¡£
¡û6°Ì¡Ö²ÈÂ²¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¦¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¡£²ÈÂ²¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×(20Âå ÃËÀ)
¡¦¡ÖÉ×¤¬Âå¤ï¤ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬ÆÚ½Á¤ä¿Æ»ÒÐ§¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(40Âå ½÷À)
¡¦¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢²È¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×(50Âå ÃËÀ)
Æ±µï²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢ÃÙ¤¯µ¢Âð¤·¤Æ¤â¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÉáÃÊ¤Ë¶á¤¤¿©À¸³è¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢µ¢Âð¸å¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎÎÏÌÌ¡¦Àº¿ÀÌÌ¤ª¤è¤Ó»þ´ÖÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë»þ´Ö¡¦ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¿Í¤ä¼Â²È½»¤Þ¤¤¤Î¿Í¤À¤È¡¢²ÈÂ²¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û7°Ì¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×
¡¦¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿©Íß¤âÍ¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤º¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×(20Âå ÃËÀ)
¡¦¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Ë»Å»ö¤äÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤»¤ó¡×(30Âå ÃËÀ)
¡¦¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»þ´Ö¤âÃÙ¤¤¤·¿©¤Ù¤º¤Ë¿²¤ë¡×(30Âå ½÷À)
ÌµÍý¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤¿Æü¤Ï¡Ö¶õÊ¢¤ò²æËý¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö¤à¤·¤í¿©¤Ù¤ëµ¤¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸Ç·ÁÊª¤Ï¿©¤Ù¤º¤Ë¡¢°û¤ßÊª¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡×¡Ö¥µ¥×¥ê¤À¤±°û¤ó¤Ç¿²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡ûµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤â¤Î
µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤â¤Î
¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡×¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ(19.0%)¡×¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¡Ö½ÐÍè¹ç¤¤¤ÎÊÛÅö(17.4%)¡×¡¢3°Ì¡Ö¥Ñ¥¹¥¿(15.0%)¡×¤¬Â³¤¯¡£
¡¦¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤«ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡×(40Âå ÃËÀ)
¡¦¡Ö±Ø¤Î¤¦¤É¤ó¤äÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¡×(20Âå ½÷À)
¡¦¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ªÊÛÅö¤«ÎäÅà¿©ÉÊ¡×(50Âå ÃËÀ)
¡¦¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥µ¥é¥À¤È¡¢ºî¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤º¡×(40Âå ½÷À)
¡¦¡Öºî¤êÃÖ¤¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢²¹¤á¤Æ¤´ÈÓ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×(50Âå ½÷À)
Á´ÂÎÅª¤Ë¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¡Ö½àÈ÷¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤ËÌÍÎà¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤äÎäÅà¤Î¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¤¤¦¤¨¡¢¼«¿æ¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÄ´Íý¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¤¬Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ç¡¢¶õÊ¢¤ò¤¹¤°Ëþ¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿µ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î¿©»ö¤ÎºÑ¤Þ¤»Êý¤È¤·¤Æ¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢¡Ö½ÐÍè¹ç¤¤¤ÎÊÛÅö¡×¤ä¡ÖÁÚºÚ¡×¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºî¤êÃÖ¤¤Î¤ª¤«¤º¤ä¥µ¥é¥À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢±ÉÍÜ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÊÛÅö¤äÁíºÚ¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌîºÚ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ûµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤ÎÇº¤ß
µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤ÎÇº¤ß
¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤ÎÇº¤ß¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¿©Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë(29.0%)¡×¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¡Ö¼«¿æ¤¹¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤(24.2%)¡×¤â20%°Ê¾å¤Ç¡¢³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¤Ï¡Ö±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë(17.4%)¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°¿©¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿©Èñ¤¬¤«¤µ¤ß¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢µ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼«¿æ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤·¤Ä¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬Çº¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þ´Ö¤äÂÎÎÏ¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çº¤ß¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£Ë»¤·¤µ¤ä·ò¹¯¡¢½ÐÈñ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¡û1°Ì¡Ö¿©Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¦¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×(20Âå ½÷À)
¡¦¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³°¿©¤¹¤ë¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×(30Âå ½÷À)
¡¦¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤ä¤±¿©¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¾×Æ°Çã¤¤¤·¤Æ½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¡£¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×(40Âå ÃËÀ)
µ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈÕ¸æÈÓ¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¡Ö³°¿©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ªÊÛÅö¤ä³°¿©¤Ï¼ê·Ú¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢³ä¹â¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢ÉÑÅÙ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È½ÐÈñ¤¬ËÄ¤é¤à¡£¤Þ¤¿¶õÊ¢¤ä»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶¯¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¡×¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤ÄÉ²Ã¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Âà¶Ð¸å¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡¦Èè¤ì¤ä¶õÊ¢¤Ë¤è¤ê¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¿´Íý¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¿©Èñ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡û2°Ì¡Ö¼«¿æ¤¹¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×
¡¦¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«¿æ¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×(20Âå ½÷À)
¡¦¡ÖÎÁÍý¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£Àö¤¤Êª¤âÂçÊÑ¡×(30Âå ÃËÀ)
¡¦¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ëÁ°¤Ë¡¢µ¤ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×(50Âå ÃËÀ)
µ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢»Ä¶È¤Ê¤É¤ÇÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëµ¤¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¸åÊÒÉÕ¤±¤âÉáÃÊ°Ê¾å¤ËÉéÃ´¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤ªÊÛÅö¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤É³Ú¤ÊÁªÂò¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿æ¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤â¡¢Çº¤ß¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«¿æ¤¹¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬É¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ï¼«¿æ¡£¤À¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ç¤¨¤ë¡£
¡û3°Ì¡Ö±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë¡×
¡¦¡Ö¼«¿æ¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤À¤±¤äè§¤Ç¤ë¤À¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë¤³¤È¡×(20Âå ½÷À)
¡¦¡Ö¼«¿æ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(30Âå ½÷À)
¡¦¡Ö±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£Ãº¿å²½ÊªÂ¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×(40Âå ½÷À)
µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©»ö¤È¤·¤Æ¤ÏÌÍÎà¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃº¿å²½ÊªÃæ¿´¤Î¿©»ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¡Ö±ÉÍÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈèÏ«¤ä»þ´Ö¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤ÊÁªÂò¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤À¡£
ÊÛÅö¤äÁÚºÚ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÚºÚ¤ÏÍÈ¤²ÊªÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¸½¼ÂÅª¤ËÂç¤¤ÊÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û4°Ì¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¦¡Ö»Ä¶È¤·¤Æ¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¼Ìë¤Ë¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¬¤Á¤ÇÂÀ¤ë¡×(20Âå ½÷À)
¡¦¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂÀ¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×(30Âå ÃËÀ)
¡¦¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾Ã²½¤¬°¤¯¡¢ÂÀ¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡×(50Âå ÃËÀ)
ÃÙ¤¯µ¢Âð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î¶õÊ¢¤À¤Ã¤¿È¿Æ°¤Ç¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶õÊ¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ç¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¡£
¤µ¤é¤Ë¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤¤È½¢¿²¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¿©¸å¤¹¤°¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂÀ¤ê¤½¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡û5°Ì¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¦¡ÖÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÄ«ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×(30Âå ½÷À)
¡¦¡ÖÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤¿¤ì¤ë¡×(40Âå ½÷À)
¡¦¡Ö¤ªÁÚºÚ¤Ï»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×(50Âå ÃËÀ)
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È°ß¤â¤¿¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÍâÄ«¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ß¤â¤¿¤ì¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾Ã²½¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁíºÚ¤äÊÛÅö¤Ç»é¤Ã¤Ý¤¤ÎÁÍý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡û6°Ì¡ÖÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×
¡¦¡ÖÆé¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢Ì£ÊÑ¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¤Û¤·¤¤¡×(20Âå ½÷À)
¡¦¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËË°¤¤Æ¤¯¤ë¡×(30Âå ÃËÀ)
¡¦¡Ö½ªÅÅ°Ê¹ß¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¥Ð¡¼¤È¥é¡¼¥á¥ó²°¤¯¤é¤¤¤·¤«±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°¿©¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤éºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¿¼Ìë¤À¤ÈÉÊÂ·¤¨¤¬°¤¯¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Þ¤¹¡×(40Âå ½÷À)
¡Ö³°¿©¡×¡ÖÃæ¿©¡×¡Ö¼«¿æ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÁªÂò»è¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡£
µ¢Âð¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤ä¿¦¾ì¡¦¼«Âð¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ë°û¿©Å¹¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÌë´Ö¡¦¿¼ÌëÂÓ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÊÂ·¤¨¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÇä¤êÀÚ¤ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ½»»¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤â¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂÅ¶¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¡¢Çº¤ß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡û7°Ì¡Ö¿²¤ë»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¦¡Ö¼«¿æ¤¹¤ë¤È¿²¤ë»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡×(30Âå ½÷À)
¡¦¡Ö½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¸åÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤âÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×(50Âå ½÷À)
ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¿©»ö¤Î½àÈ÷¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½¢¿²»þ´Ö¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤Ã¤ÈÃæ¿©¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤ê¿©¤Ù¤º¤Ë¿²¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Öºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»þ´Ö¤¬¤µ¤é¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ÏÁá¤¯¿²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
