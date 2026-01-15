Çßß·ÈþÇÈ¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÀå¥Ú¥í»ÑÈäÏª¡¡2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡ÙÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡³Æ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤âÈ¯É½
¡¡2·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢HMV¡õBOOKS SHIBUYA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬Àè¹Ô¸ø³«¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ9¥õ½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡ÙÎ¢É½»æ¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤ÎÌó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÈà½÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè11ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡£¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¾õÂÖ¤Î¿²µ¯¤Èà½÷¤¬¡¢³¤¤Î¸«¤¨¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅí¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¥¥å¡¼¥È¤ÊÀå¥Ú¥í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤ÎÌµËÉÈ÷¤µ¤È¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìËç¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÆü¤Î2·î3Æü¤«¤éÁ´¹ñ9¥õ½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤â·èÄê¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ½ñÅ¹HP¤Ë¤Æ¡£³Æ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¿·ÀîÄÌ¤êÅ¹¡Û
Èþ¤·¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¡Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥ÈÇß¤Á¤ã¤ó
¡Úµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡Û
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ª¥¯¡¼¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
¡ÚSHIBUYA TSUTAYA¡Û
¤ª¼ò¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡Ä¡Ä¤â¤°¤â¤°Çß¤Á¤ã¤ó
¡Ú¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡Û
Î¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
¡ÚHMV¡õBOOKS SHIBUYA¡Û
²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤Ë¥¥å¥ó¡ª¥¹¥¤¡¼¥Æ¥£¡¼Çß¤Á¤ã¤ó
¡ÚÀ±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡Û
¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°Çß¤Á¤ã¤ó
¡Úµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡Û
À²¤ì½÷¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÇß¤Á¤ã¤ó
¡ÚTSUTAYA EBISUBASHI¡Û
°ì²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¡Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
¡Ú¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢µþÅÔÅ¹¡Û
¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¥é¥Ö¥ê¡¼Çß¤Á¤ã¤ó
¡¡¤Ê¤ª¡¢³Æ½ñÅ¹¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸²»À¼²òÀâ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê2·î3ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡ÙÎ¢É½»æ¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤ÎÌó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÈà½÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÆü¤Î2·î3Æü¤«¤éÁ´¹ñ9¥õ½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤â·èÄê¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ½ñÅ¹HP¤Ë¤Æ¡£³Æ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¿·ÀîÄÌ¤êÅ¹¡Û
Èþ¤·¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¡Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥ÈÇß¤Á¤ã¤ó
¡Úµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡Û
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ª¥¯¡¼¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
¡ÚSHIBUYA TSUTAYA¡Û
¤ª¼ò¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡Ä¡Ä¤â¤°¤â¤°Çß¤Á¤ã¤ó
¡Ú¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡Û
Î¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
¡ÚHMV¡õBOOKS SHIBUYA¡Û
²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤Ë¥¥å¥ó¡ª¥¹¥¤¡¼¥Æ¥£¡¼Çß¤Á¤ã¤ó
¡ÚÀ±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡Û
¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°Çß¤Á¤ã¤ó
¡Úµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡Û
À²¤ì½÷¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÇß¤Á¤ã¤ó
¡ÚTSUTAYA EBISUBASHI¡Û
°ì²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¡Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
¡Ú¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢µþÅÔÅ¹¡Û
¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¥é¥Ö¥ê¡¼Çß¤Á¤ã¤ó
¡¡¤Ê¤ª¡¢³Æ½ñÅ¹¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸²»À¼²òÀâ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê2·î3ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£