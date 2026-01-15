¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡ÙÅ¥ËÀÌò¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¡¢Çã½Õ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ
¡¡¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡Ù¤È¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó2¡Ù¤Ç¡¢¤È¤Ü¤±¤¿Å¥ËÀ¥Þ¡¼¥ô¤ò±é¤¸¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¡¢Çã½Õ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Óµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¸ø³«¤«¤é35Ç¯¡ª¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅö»þ¤Èº£¤ò¸«¤ë
¡¡Fox News¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ù¥ó¥Á¥å¥é·´¥«¥Þ¥ê¥í¤Ë¤¢¤ë¥â¡¼¥Æ¥ë¤ÇÇã½Õ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î10Æü¡£1·î12Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Íâ13Æü¤Ëºá¾õÇ§ÈÝ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2·î6Æü¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡Ù¤Ç¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¡¦¥«¥ë¥¥ó±é¤¸¤ë¥±¥Ó¥ó¤«¤éÇ®¡¹¤Î¥¢¥¤¥í¥ó¹¶·â¤ò¿©¤é¤¦¥Þ¡¼¥ô¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤òÆÀ¤¿¥¹¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¥ë¡¼¥¡¼¡Ù¡Ê1993¡Ë¤ä¡Ø¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥ê¥Ã¥«¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢AppleTV¡Ü¤Î¡Ø¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ó¥«¥¤¥ó¥É¡ÙÅù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¤ÎÇÀ¾ì¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£1980Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î¥í¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥È¥¹¤È·ëº§¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤«¤é¾å±¡µÄ°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥í¡¼¥ó¡ÊHome and Alone¡¿¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿²ó¸ÜÏ¿¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
