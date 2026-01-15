±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¼ç±é¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡¢ÍèÆü·èÄê¡ª¡¡Ê¿³ÙÂç¡¢»³ËÜ¿¿Íý¡¢HIKARI´ÆÆÄ¤â½¸·ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î¼ç±é¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤¬¡¢2·î¾å½Ü¤ËÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î»£±Æ¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ê¡¢2·î4Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤¬ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ª¡¡¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Êó½·¤òÆÀ¤Æ¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÌò³ä¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃæÇ¯ÃËÀ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡£Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø37¥»¥«¥ó¥º¡Ù¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Û¤«À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ØBeef¡¿¥Ó¡¼¥Õ¡Ù¡¢¡ØTOKYO VICE¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤ÎHIKARI¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ï2024Ç¯¤Î3·î¡Á5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìó3¥õ·î¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Í¥ª¥ó¤¬¸÷¤êµ±¤¯¿·½É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡¢¿À³Úºä¤Ë¾®ÅÄµÞÀþ¡¢JR±èÀþ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¡×¤é¤·¤µ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å·Áð¡¦Åç¸¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤Î100¡ó¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ï¤½¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·Â³¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±Æ³«»Ï¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈËÝÌõµ¡¤ò¼ê¤Ë³¹¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤âÂ¿¤¤ÌòÊÁ¤ËÄ©¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæËÜ¤ÎÂæ»ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¿¤À³Ð¤¨¤¿Âæ»ì¤ò¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊª¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¥È¥é¥¤¡£ÆüËÜ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à½àÈ÷¤òÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä²¹Àô¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤âÂ¿¤¯»ý¤Ä¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÇÐÍ¥¤ÎÊ¿³ÙÂç¤ä»³ËÜ¿¿Íý¡¢¤½¤·¤ÆHIKARI´ÆÆÄ¤ÎÍèÆü¤â·èÄê¡£Ê¿¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó±é¤¸¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ò¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¼Ò¡É¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤ÎÂ¿ÅÄ¤ò¡¢»³ËÜ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¼Ò¡É¤ÎÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡¦°¦»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÍèÆü¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢2·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
