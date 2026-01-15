¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¡©¡¡½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»À¸¥¹¥ー¥äー¤ËÌ©Ãå
³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È22Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿£´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£½Ð¾ìÁè¤¤¿¿¤ÃÂþÃæ¡¢°¦ÃÎ¤Î¹â¹»À¸¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ôÉì½Ð¿È¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤Ï¶â¥á¥À¥ëÂçËÜÌ¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¤ÎÉ½¾´ÂæÆÈÀê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Îー¥Üー¥É¡£
ÃÏ¸µÀª¤ÎÌöÆ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Ê£¿ô¤Î¥ìー¥ë¤ä¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³ー¥¹¤Çµ»¤ÎÆñÅÙ¤ä´°À®ÅÙ¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¡¢¹â¤µÌó40¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎµÞ¼ÐÌÌ¤ò°ìµ¤¤Ë³ê¤ê¹ß¤ê¡¢¶õÃæ¤Çµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡×¤Î2¼ïÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò¤Ç½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô½Ð¿È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡Áª¼ê¡£
¡ÖÄë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Äë²¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦(Ì¾Á°¤Î)Í³Íè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×(Ä¹Ã«ÀîÁª¼ê)
»ý¤ÁÌ£¤Ï²£¤Ë5²óÅ¾È¾¤¹¤ë¡Ö1980¡×¤ò4¼ïÎà·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
±¦²ó¤ê¤Èº¸²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤É¤Á¤é¤ÎÂ¤«¤é¤Ç¤âÈô¤Ó»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¤Ë¤â¥á¥À¥ë¸õÊä
°ìÊý¡¢½÷»Ò¤ÎÃíÌÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¡£
º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿°¦ÃÎ¸©¤ß¤è¤·»Ô½Ð¿È¤Î¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¤Ï½é¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×(¿¼ÅÄÁª¼ê)
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢´ôÉì»Ô½Ð¿È¤ÎÂ¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤â¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¡¢Åß¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤¨～¡ª3°Ì¤Ê¤Î!?ËÜÅö¤Ë3°Ì¤Ê¤Î!?¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×(Â¼À¥Áª¼ê)
µîÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¡£
2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥é¥Î¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë2¤Ä¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê³ê¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×(Â¼À¥Áª¼ê)¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»À¸
°ìÊý¡¢¥¹¥ー¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ïÌÜ¡£
¤½¤ÎÂåÉ½¸¢¤òÁè¤¦¤Î¤¬¡¢ÃæµþÂçÃæµþ¹â¹»3Ç¯¤Î¿û¸¶´õÚåÁª¼ê¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤¬¸µµ¤¤Î¸»¡£°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ôºß½»¤Î18ºÐ¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤Î4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤È¤â¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¡£3½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤ëÌ´ÉñÂæ¤òÌÜÉ¸¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¥¹¥ー¡£¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6ºÐ¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡×(¿û¸¶Áª¼ê)
¼Â¤Ï¿û¸¶Áª¼ê¤Î½Ð¿È¤Ï»³·Á¸©¡£Àã¤¬Â¿¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬µòÅÀ¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÊÒÆ»2»þ´ÖÈ¾¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»³·Á¸©¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤ÏµÜ¾ë¸©¤ÎÎý½¬¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½µËöÅÚÆü¤À¤±¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Á÷¤ê·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×(¿û¸¶Áª¼ê)ËèÆüÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òµá¤á°¦ÃÎ¤Ø
¤½¤³¤ÇÃæ³Ø2Ç¯¤Î¤È¤¡¢"ËèÆüÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶"¤òµá¤á¡¢½ÕÆü°æ»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈËå¤¬(°¦ÃÎ¤Ë)Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤±¤¬»³·Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤Ç¤¤ëÉÑÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°¦ÃÎ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×(¿û¸¶Áª¼ê)
¸½ºß¤ÎÎý½¬µòÅÀ¤Ï½ÕÆü°æ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤Ï·¹¼ÐÌó40ÅÙ¤ÎµÞ¼ÐÌÌ¤ò³ê¤ê¡¢²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¸å¤í¸þ¤¤Ç³ê¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ð¤á¤Ë3²óÅ¾¡¢ºÇ¸å¤â¸å¤í¸þ¤¤ÇÃåÃÏ¤¹¤ëÂçµ»¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥³ー¥¯1080¡×¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¡ÈÌ´¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ÈÌÜÉ¸¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã£À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Ê¤¤¡×(¿û¸¶Áª¼ê)Æ±µéÀ¸¤Ë»É·ã¤â¤é¤¤ºÇ½ªÁª¹Í¤Ø
µîÇ¯12·î²¼½Ü¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæµþÂçÃæµþ¹â¹»¤ÎÄÌ¿®À©¤ËÄÌ¤¦Èà½÷¤Î¤È¤¢¤ëÅÐ¹»Æü¡¢¡Ö»ä¤Î¹â¹»À¸³è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±µéÀ¸¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¡¢Âç¤¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ¯É½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢À¤³¦¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(¿û¸¶Áª¼ê)
15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡£
¥ß¥é¥Î¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¡¢¾ò·ï¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë10°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
