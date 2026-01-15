11ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤Ë»ùÆ¸ÀÅªµÔÂÔ¤Îµ¿ÏÇ¢ª¼«¼ó¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥¹¡×ÇÐÍ¥¡¢ÍÆµ¿¤òÁ´ÌÌÈÝÄê
¡¡ÇÐÍ¥¡¦´ÆÆÄ¤Î¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê68¡Ë¤¬¡¢»ùÆ¸ÀÅªµÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥¹¡×¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎµÁÍý¤Î·»¥Þー¥¯¤ò±é¤¸¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢11ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤ËÉÔË¡¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±·Ù»¡¤Ë¼«¼ó¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÍÆµ¿¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ì¤¿¤·¤Æ¿¿Áê¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡ª
¡¡¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTMZ¡×¤¬Æþ¼ê¤·¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î±³¤ËÀµÌÌ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤À¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ïµõµ¶¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë²¿¤â°¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÀï¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¡¢¤Ç¤¿¤é¤á¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡×
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÜºº¤Ï2024Ç¯11·î¡¢¥Ë¥åー¥á¥¥·¥³Âç³ØÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³«»Ï¡£Î¾¿Æ¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Ï¥Ð¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖThe Cleaning Lady¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇËÜ¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë